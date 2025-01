Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

欧洲黄心奇异果重返亚洲市场

近期,一场旨在推广这一备受喜爱水果品种的大型活动圆满落幕。 活动期间,在中国台湾地区的 10 个销售点共举办了 140 余场推广活动。 该推广活动隶属于欧盟资助、CSO Italy 策划的“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目。