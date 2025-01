Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

歐洲黃金奇異果重返亞洲

為了推廣這款深受喜愛的奇異果品種,一場大型宣傳活動剛剛圓滿落幕。 本次活動在全台 10 個銷售據點舉行了超過 140 場促銷活動。 這是由 CSO Italy 推廣並由歐盟共同資助之專案「The European Art of Taste, Fruit&Veg Masterpieces」的一部分。