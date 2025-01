Bombardier Défense célèbre le dévoilement officiel du nouvel avion d’État multimission Global 7500 d’armasuisse

Le premier avion d’État multimission Global 7500 livré à armasuisse par Bombardier Défense a été présenté au public le 29 janvier, à Berne, en Suisse

Les opérateurs militaires et gouvernementaux apprécient les capacités de l’avion Global 7500 qui optimisent performance, efficacité et sécurité pour soutenir le transport de chefs d’État et les missions d’évacuation d’urgence

Bombardier Défense compte une flotte active d’avions Global et Challenger en service qui sont adaptés pour maximiser l’efficacité des missions de transport gouvernementales, la cabine étant équipée pour assurer la productivité et la sécurité





BERNE, Suisse, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense a célébré aujourd’hui le premier dévoilement public de l’avion d’État multimission Global 7500 nouvellement livré à armasuisse. La plateforme sera équipée pour le transport de personnel gouvernemental et militaire et pour les missions d’évacuation d’urgence. L’ajout de cette plateforme de dernière génération à la flotte d’armasuisse assurera une capacité accrue de transport et de protection pour les représentants officiels gouvernementaux et militaires. De plus, cette plateforme efficace permet d’effectuer des missions humanitaires critiques. Bombardier Défense a livré l’avion Global 7500 à armasuisse en décembre 2024, et le premier déploiement par le Service de transport aérien de la Confédération est prévu pour le début de 2025.

« L’avion Global 7500 est une plateforme éprouvée et polyvalente qui a accumulé les records de vitesse, s’est démarquée comme la plus performante de sa catégorie et est rapidement devenue une des préférées des clients, a déclaré Stéphane Leroy, vice-président des Ventes. L’avion d’armasuisse représente une étape importante pour Bombardier Défense, car c’est le premier avion Global 7500 configuré pour les besoins multimissions de chefs d’État. Nous sommes fiers d’avoir la confiance d’armasuisse, et de les soutenir pour des missions de transport critiques et d’évacuation d’urgence. »

D’après Samuel Fuhrimann, gestionnaire de projet d’armasuisse, la collaboration entre Bombardier et armasuisse s’est avérée excellente. Le projet respecte l’entente contractuelle sur les exigences, le calendrier et la qualité. Le système d'auto-protection respecte également les délais, l’installation étant prévue pour la deuxième moitié de 2025.

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et à un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 permet aux clients de voyager plus longtemps, plus vite et plus loin. L’avion est doté de l’aile Smooth Flĕx Wing, qui agit comme un amortisseur en vol, générant une portance exceptionnelle au décollage et à l’approche. Cette composante maximise l’efficacité aérodynamique et rehausse la performance, tout en améliorant la sécurité, en offrant le vol le plus en douceur de l’industrie, et en permettant une plus grande productivité des représentants officiels et un transport confortable pour les missions d’évacuation. Ce système réduit la consommation de carburant et les émissions et assure d’excellentes performances sur piste courte et à grande vitesse.

Depuis son entrée en service en décembre 2018, l’avion Global 7500 s’est imposé comme le plus performant de sa catégorie, la flotte affichant un taux de ponctualité technique de plus de 99,8 %. L’avion Global 7500 a également établi plus de records de vitesse que tout autre avion de sa catégorie, ayant effectué récemment plus de 75 missions en temps record sur plusieurs liaisons clés.(1)

En plus de fournir des avions exceptionnels, Bombardier Défense dispose d’équipes techniques internes et d’équipes de soutien dévouées, disponibles jour et nuit dans le monde entier. Bombardier Défense peut également intégrer des modifications adaptées sur mesure aux besoins du client, avec des capacités de certification complètes pour tout le spectre des missions civiles, militaires et hybrides. Bombardier bénéficie de dizaines d’années d’expérience de collaboration avec des exploitants de missions spéciales et des intégrateurs de systèmes de missions réputés pour adapter sa plateforme éprouvée pour des opérations critiques dans le monde entier.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication.

(1) Les vitesses et les distances sont citées selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records sont en attente d’examen par la FAI.

