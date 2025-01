Indspire célèbre l'excellence autochtone en annonçant les noms des lauréats des prix Indspire 2025

OHSWEKEN, Ontario, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indspire a le plaisir d'annoncer la remise des prix Indspire 2025, une célébration annuelle qui rend hommage aux réalisations et aux contributions exceptionnelles apportées par les chefs de file des Premières Nations, inuits et métis. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 avril 2025 à Canada Place, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les prix Indspire récompensent les chefs de file autochtones de toutes les générations qui se distinguent par leur réussite professionnelle exceptionnelle, qui favorisent l'estime de soi et la fierté dans les communautés autochtones et qui servent de modèles de rôle et de source d'inspiration. L'année 2025 marque le 32e anniversaire des prix, ce qui témoigne de l'engagement durable des peuples autochtones à poursuivre l'excellence dans de multiples domaines d'activité.

Indspire a l'honneur d'annoncer que les lauréats des prix Indspire 2025 sont :

Prix jeunesse

Tréchelle Bunn

Nation Dakota Birdtail Sioux, Man.

Prix jeunesse

Arsaniq Deer

Quaqtaq, Qc

Prix jeunesse

Madelaine McCracken

Gouvernement métis Otipemisiwak, Alb.

Arts

Michelle Good

Nation crie Red Pheasant, Sask.

Affaires et commerce

Colby Delorme

Nation métisse de l’Alberta, Alb.

Culture, patrimoine et spiritualité

Brian MacDonald

Nation crie d’Onion Lake, Sask.

Éducation

Edith Loring-Kuhanga

Bande Gitwangak, C.-B.

Santé

Dre Shannon McDonald

Fédération métisse du Manitoba, Man.

Service public

Diane Redsky

Première Nation de Shoal Lake 40, Ont.

Sports

Ivy Richardson

Nations Gusgimukw et Nuxalk, C.-B.

Droit et justice

Bertha Rabesca Zoe

Nation Tłı̨chǫ, T.N.-O.

Accomplissements de toute une vie

Harvey McCue (Waubageshig)

Première Nation des Chippewas de Georgina Island, Ont.

« Avec détermination, ingéniosité et compassion, les lauréats d’Indspire de 2025 ont créé un héritage vivant qui inspirera les générations futures », a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d’Indspire. « Leur travail incarne la poursuite de l'excellence autochtone qui est la marque des prix Indspire. Nous rendons hommage à leurs réalisations et nous nous réjouissons de les honorer en avril avec leurs amis, leur familles et les nombreux partenaires d'Indspire qui nous permettent d’organiser les prix chaque année ».

Indspire remercie les commanditaires et partenaires suivants pour leur soutien :

Partenaire principal : Gouvernement du Canada

Commanditaire de l'expérience des invités : Woodfibre LNG

Principaux commanditaires : Shell Canada Limitée, Suncor Énergie Inc.

Commanditaire des prix jeunesse : Fonds de la famille de Barry et Laurie Green

Commanditaire du dîner : Teck Resources Limited

Partenaire fondateur et transporteur aérien officiel : Air Canada

Commanditaire du spectacle : BHP

Commanditaires participants : Cenovus Energy, LNG Canada, la Fondation Rossy

Commanditaire culinaire : l’Impériale

Commanditaire de la réception des lauréats : Dixon Mitchell Investment Counsel

Commanditaires de soutien : Mycroft Holdings, Rio Tinto

À propos d’Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone enregistré qui investit dans l'éducation des Autochtones pour qu’à long terme elle leur apporte des avantages ainsi qu’à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire alloue des bourses, offre des programmes et partage des ressources pour que les élèves et les étudiants des Premières Nations, inuits et métis puissent tirer parti de leur potentiel. En 2023-2024, Indspire a alloué plus de 30,9 millions de dollars aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada par le biais de 8 300 bourses.

