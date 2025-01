OSE Immunotherapeutics et Scienta Lab annoncent un accord stratégique portant sur ’Intelligence Artificielle appliquée à l’immunothérapie de précision

OSE Immunotherapeutics et Scienta Lab annoncent un accord stratégique portant sur l’Intelligence Artificielle appliquée à l’immunothérapie de précision

Nantes et Paris - France, le 29 janvier 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et Scienta Lab, leader de l’immunologie de précision alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA), annoncent une collaboration stratégique visant à utiliser la plateforme d’IA avancée de modélisation des maladies inflammatoires de Scienta Lab pour identifier des marqueurs prédictifs de l’efficacité de traitements d’immunothérapie.

Selon cet accord, Scienta Lab utilisera EVA, son modèle de fondation IA multimodale propriétaire dédié à la recherche translationnelle en immunologie, pour découvrir des signatures multimodales pouvant caractériser des biomarqueurs prédictifs en immunothérapie et en immuno-inflammation. L'objectif est d'identifier des sous-groupes de patients susceptibles de répondre à des options thérapeutiques spécifiques, et d’en extraire des biomarqueurs multimodaux associés grâce à une IA explicable. Cette démarche représente une étape importante vers la médecine de précision et soutient le développement d’une immunothérapie personnalisée permettant d’apporter des meilleurs résultats thérapeutiques aux patients souffrant de maladies inflammatoires à médiation immunitaire.

Camille Bouget, CEO et co-fondatrice de Scienta Lab, déclare : « En raison de la nature complexe et hétérogène des pathologies immuno-inflammatoires, il est essentiel de disposer d’options thérapeutiques précisément ciblées pour pouvoir proposer un résultat optimal aux patients. Nous sommes très heureux de nous associer à OSE Immunotherapeutics, une biotech européenne leader, pour mettre EVA au service de cet objectif. Notre but est de découvrir des signatures multimodales intégrant des facteurs systémiques et des facteurs individuels pour stratifier les maladies immuno-inflammatoires en sous-groupes distincts. Cette collaboration vise à générer une valeur scientifique et économique significative pour nos deux sociétés tout en menant notre mission commune de faire avancer l’innovation vers une immunologie de précision ».

Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration qui s’inscrit dans notre volonté constante d’intégrer des solutions et des technologies innovantes d'IA pour développer des produits first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation. Face au rythme effréné du monde d’aujourd’hui, il est primordial d’avancer très vite et une solution d'IA capable d'identifier des biomarqueurs prédictifs dans l'immuno-inflammation sera clé pour accompagner notre recherche et notre développement clinique dans diverses maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes. Ce partenariat pourrait contribuer à accélérer notre processus d'innovation et ainsi permettre de délivrer des traitements plus personnalisés, capables d’améliorer considérablement la santé et la qualité de vie des patients ».

Cette collaboration s'inscrit dans l'engagement d'OSE Immunotherapeutics à intégrer des solutions d'IA qui améliorent les travaux de recherche et de développement. En 2020, OSE Immunotherapeutics a conclu un accord avec MAbSilico pour utiliser la technologie de l'IA pour la conception et la découverte d'anticorps monoclonaux. Ce partenariat permanent vise à faciliter et à accélérer la découverte d'anticorps thérapeutiques, à réduire le risque d'échec et à accélérer le développement préclinique.

Scienta Lab est une entreprise deeptech spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour révolutionner l’immunologie de précision. Grâce à une technologie unique et propriétaire fondée sur un modèle de fondation, Scienta Lab exploite des données multimodales pour soutenir la recherche translationnelle et le développement clinique dans le domaine de l'immuno-inflammation. Les activités de recherche de Scienta Lab, menées en partenariat avec des institutions académiques de premier plan, ainsi que des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, sont régulièrement mises en avant dans des revues médicales et lors de congrès internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.scientalab.com.

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com





