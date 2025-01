AB Science fait aujourd'hui le point sur la plateforme masitinib

COMMUNIQUE DE PRESSE

AB SCIENCE FAIT LE POINT SUR LA PLATEFORME MASITINIB

Paris, le 29 janvier 2025, 19h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) fait aujourd'hui le point sur la plateforme masitinib. La présentation de la conférence virtuelle est disponible sur le site internet de la société, dans la rubrique « Communiqués de presse » : https://www.ab-science.com/fr/actualites-et-media/communiques-de-presse/

Les points clés de la présentation sont les suivants :

Sclérose latérale amyotrophique

Une nouvelle étude confirmatoire AB23005 qui simplifie le recrutement des patients et qui cible les meilleurs répondeurs au masitinib sera lancée conformément aux recommandations de la FDA et de l'EMA

Le design a été validé par la FDA et l'EMA

L’étude confirmatoire a été autorisée par la FDA

La voie à suivre dans une stratégie d’enregistrement du produit est sécurisée auprès des agences

Cette nouvelle étude facilite les discussions avec les partenaires

La première étude AB10015 a généré une hypothèse forte sur les patients ayant une progression normale et avant toute perte de fonction, avec une survie significative de +12 mois

Le suivi à long terme montre que 53% des patients survivent plus de 5 ans, avec un bénéfice de +36 mois par rapport à la prédiction ENCALS

Certains patients ont survécu entre 10 et 15 ans et continuent de recevoir leur traitement

Formes progressives de la sclérose en plaques

Le mécanisme d’action ciblant la microglie est renforcé après le succès d’un inhibiteur de BTK qui cible aussi la microglie

Le ciblage des mastocytes augmente l'efficacité car les mastocytes activent la microglie et agissent directement sur la dégradation de la myéline

La comparaison du Hazard Ratio du masitinib sur la progression du score EDSS avec le Hazard Ratio publié de l’inhibiteur de BTK montre que le masitinib est compétitif, même si les populations ne sont pas comparables et que cette comparaison est indirecte

Les leaders d’opinion sont très favorables au programme du masitinib

Maladie d'Alzheimer

Le ciblage de la réaction immunitaire innée se distingue de la stratégie classique des biologiques visant à réduire les plaques de beta amyloïde ou les plaques de protéine Tau

Le masitinib est le seul médicament qui a généré des résultats positifs dans la forme modérée de la maladie d'Alzheimer

Le masitinib pourrait être associé aux biologiques dans les formes précoces et légères de la maladie d'Alzheimer





Plus globalement

L'échec de nombreux programmes dans la SLA, la maladie d’Alzheimer et les formes progressives de la sclérose en plaque, depuis des décennies crédibilise la valeur du masitinib, qui cible la réaction immunitaire innée par la modulation de la microglie et des mastocytes

Le besoin médical dans ces trois pathologies est immense

Les tailles de marchés sont très importantes, avec des ventes potentielles dépassant le milliard dans chaque indication

Les droits de propriété intellectuelle du masitinib sont protégés par un brevet d'utilisation jusqu'en 2037 pour la SLA et jusqu'en 2041 pour la sclérose en plaques et la maladie d’Alzheimer, et par le statut de médicament orphelin dans la SLA et la protection des données de 10 ans en Europe et de 8 ans aux USA

Négociation avec les banques

AB Science a une dette de 3,7 millions d'euros liée au PGE (Prêt Garanti par l'Etat) et a l'intention de négocier un décalage du remboursement pour pouvoir investir dans la R&D

Les ressources actuelles doivent être allouées au programme de R&D exclusivement

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière

investors@ab-science.com

Pièce jointe