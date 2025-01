Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Thai

为期三年的欧洲水果蔬菜在亚洲的推广和信息交流项目“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”圆满落幕

三年中,除了贸易展会、工作坊和售点促销等传统活动外,该项目还在微信、微博和百度等中国大陆平台上开展了交流活动,也在小红书上进行了直播活动,并与主要出版集团建立了合作伙伴关系