歐洲蔬果為期三年在亞洲的推廣及資訊交流項目「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」圓滿落幕

過去三年來,除了貿易展覽會、工作坊,以及銷售點宣傳推廣等傳統活動外,此計劃還在微信 (Wechat)、微博 (Weibo) 及百度 (Baidu) 等中文平台上展開了交流活動,於小紅書 (RED) 上進行串流直播活動,並且與主要的出版集團合作。