Nokia Oyj:n vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus

Vahva viimeinen vuosineljännes – kysynnän elpyminen vauhditti kasvua ja kannattavuutta

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (raportoitu +10 %). Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi voimakkaasti kaikissa liiketoiminnoissa, Teknologia-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi merkittävästi ja myös Pilvi- ja verkkopalvelut ‑liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vertailukelpoinen bruttomarginaali kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 2,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 47,2 % (raportoitu +2,8 prosenttiyksikköä ja oli 46,1 %). Tähän vaikuttivat kaikki liiketoimintaryhmät, mutta vahvimmin Teknologia-liiketoimintaryhmä.

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali kasvoi 3,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 19,1 % (raportoitu +5,4 prosenttiyksikköä ja oli 15,3 %). Tämä oli pääasiassa seurausta parantuneesta bruttomarginaalista, jatkuneesta kulukurista ja Teknologia-liiketoimintaryhmän parantuneesta tuloksesta.

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen kauden tulos oli 0,18 euroa. Raportoitu laimennettu osakekohtainen kauden tulos oli 0,15 euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen vapaa kassavirta oli 0,05 miljardia euroa ja nettokassa 4,9 miljardia euroa.

Koko vuoden 2024 raportoitu liikevaihto ja liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta laskivat 9 %, mistä 7 prosenttiyksikköä liittyi Intiaan. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 miljardia euroa (raportoitu 2,0 miljardia euroa).

Koko vuoden vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa ja raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos 0,23 euroa.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään 0,14 euron osakekohtaisesta varojenjaosta.

Nokia esittää koko vuoden 2025 näkymänsä ilman yritysostojen vaikutusta. Nokia odottaa vertailukelpoisen liikevoiton olevan 1,9–2,4 miljardia euroa ja vapaan kassavirran olevan 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Tämä on tiivistelmä tänään julkaistusta Nokia Oyj:n vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy konsernitason taloudellisiin tietoihin sekä Nokian näkymiin. Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut . Verkkosivuilla julkaistaan myös videohaastattelu, jossa käydään läpi yhteenveto viimeisen neljänneksen pääkohdista. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2024 TULOSTA

Alla olevassa toimitusjohtajan katsauksessa mainitut liikevaihdon muutokset ovat ilman valuuttakurssimuutosten vaikusta.

Päätimme vuoden 2024 vahvasti ja viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 9 %. Olen luottavainen, että nyt näkemämme myönteinen markkinakehitys jatkuu vuonna 2025. Liikevaihdon kasvun lisäksi viimeisen vuosineljänneksen kannattavuus oli erinomainen ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 19,1 %. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,6 miljardia euroa, mikä on antamamme 2,3–2,9 miljardin euron ohjeistuksen puolivälissä.

Kaikki liiketoimintaryhmämme suoriutuivat hyvin viimeisellä vuosineljänneksellä. Verkkoinfrastruktuurin liikevaihdon kasvu kiihtyi 17 %:iin IP-verkkojen kasvaessa 24 %, kiinteiden verkkojen 16 % ja optisten verkkojen 7 %. Tämä kasvu heijasti vahvaa teleoperaattorimarkkinan kysynnän elpymistä erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Matkapuhelinverkkojen liikevaihto tasaantui ja bruttomarginaali pysyi vahvana. Lisäksi voitimme useita merkittäviä sopimuksia, joiden ansiosta olemme voittaneet vuoden 2024 alusta nettomääräisesti 18 000 uutta tukiasemapaikkaa. Samalla pidimme kiinni kurinalaisesta hinnoittelusta bruttomarginaalin suojaamiseksi.

Pilvi- ja verkkopalveluiden liikevaihto palasi vuosineljänneksellä 7 %:n kasvuun. Liikevaihto kasvoi huolimatta aiemmin vuoden 2024 aikana tapahtuneesta liiketoimintojen myynnistä, joka heikensi kasvua neljä prosenttiyksikköä. Myös liiketoimintaryhmän koko vuoden liikevoittomarginaali parani. Sekä Core Networks- ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnot kasvoivat vahvasti. Ostimme vuosineljänneksen aikana Rapid-yhtiön teknologiatoiminnot. Tämä vahvistaa entisestään Network as a Code -alustan tutkimus- ja kehityskapasiteettia ja tuo lisää sovelluskehittäjiä alustan piiriin. Yhdessä vahvan autonomisten verkkojen tuotevalikoimamme kanssa tämä antaa meille hyvän mahdollisuuden auttaa teleoperaattoreita verkkojen automatisoinnissa ja kaupallistamisessa.

Teknologia-liiketoimintaryhmälle vuosineljännes oli hyvin aktiivinen. Pääsimme sopimukseen aiemmin lisensoimattoman mobiililaitetoimittajan Transsionin kanssa. Lisäksi solmimme multimediasopimuksia HP:n ja Samsungin kanssa sekä useita muita pienempiä sopimuksia. Nykyisen sopimuskannan vuosittain tuottama liikevaihto kasvoi noin 1,3–1,4 miljardiin euroon viimeisellä vuosineljänneksellä, ja etenimme kohti keskipitkän aikavälin 1,4–1,5 miljardin euron tavoitettamme.

Kassavirta jatkui vahvana koko vuoden ja vapaa kassavirta oli 2,0 miljardia euroa. Lopputuloksena meillä on edelleen vahva liiketoimintaamme tukeva tase ja nettokassamme oli vuoden lopussa 4,9 miljardia euroa, vaikka palautimme vuoden aikana osakkeenomistajille 1,4 miljardia euroa osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoina. Hallitus ehdottaa osakekohtaisen osingon nostamista 0,14 euroon tilikaudelta 2024. Jatkamme myös osakkeiden takaisinosto-ohjelmaamme kompensoidaksemme meneillään olevan Infinera-hankinnan aiheuttamaa laimennusvaikutusta. Tavoitteenamme on varmistaa jatkossa nettokassan pysyminen 10–15 %:n tasolla vuotuisesta liikevaihdosta.

Vahvistimme asemaamme datakeskusmarkkinalla viimeisellä vuosineljänneksellä. Voitimme tärkeitä sopimuksia datakeskuksien kytkinratkaisuissa Microsoftin ja Nscalen kanssa sekä julkaisimme kumppanuudet Kyndrylin ja Lenovon kanssa. Tulemme kasvattamaan investointejamme laajentaaksemme datakeskusten IP-verkkojen kohdemarkkinaamme. Olemme päättäneet lisätä panostuksiamme vuositasolla enintään 100 miljoonaa euroa ja tällä tavoittelemme miljardin euron lisäystä liikevaihtoon vuoteen 2028 mennessä. Lyhyellä aikavälillä tämä hidastaa Verkkoinfrastruktuurin liikevoittoprosentin kasvuvauhtia, mutta ottaen huomioon datakeskusmarkkinoiden vahvat näkymät odotamme tältä sijoitukselta vahvaa tuottoa.

Odotamme vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Verkkoinfrastruktuurissa nähdyn positiivisen käänteen jatkuvan vuonna 2025, ja liiketoimintaryhmän kasvun olevan vahvaa. Odotamme näkevämme kasvua myös Pilvi- ja verkkopalveluissa 5G-ydinverkkojen vahvan kysynnän ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnan kasvun myötä. Matkapuhelinverkkojen osalta markkinatilanne on parantumassa ja arvioimme liikevaihdon pysyvän pääosin vakaana. Teknologia-liiketoimintaryhmältä odotamme noin 1,1 miljardin euron liikevoittoa.

Konsernitasolla arvioimme saavuttavamme vuonna 2025 1,9–2,4 miljardin euron vertailukelpoisen liikevoiton. Tavoitteenamme on lisäksi 50–80 %:n vapaa kassavirta vertailukelpoisesta liikevoitosta. Pois lukien pääasiassa vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivisesti liikevoittoon vaikuttaneet yli 700 miljoonan euron kertaluonteiset erät, odotamme vuonna 2025 merkittävää parannusta vertailukelpoisessa liikevoitossamme suunnitelluista lisäinvestoinneista huolimatta.

Koko vuoden tuloksemme osoittaa kykymme reagoida ja toimia tehokkaasti kaikissa markkinatilanteissa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan, sinnikkyydestään ja määrätietoisesta työstään vuoden 2024 tuloksen saavuttamiseksi.

TALOUDELLINEN TULOS

Milj. euroa (paitsi osakekohtainen tulos, euroa) 10-12/2024 10-12/2023 Muutos 10-12/2024 vrt. 10-12/2023 Muutos ilman valuuttakurssi-

muutosten vaikutusta

10-12/2024 vrt. 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Muutos 1-12/2024 vrt. 1-12/2023 Muutos ilman valuuttakurssi-muutosten vaikutusta

1-12/2024 vrt. 1-12/2023 Raportoitu tulos Liikevaihto 5 983 5 416 10 % 9 % 19 220 21 138 -9 % -9 % Bruttokateprosentti 46,1 % 43,3 % 280 pp 46,1 % 40,4 % 570 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 136 -1 080 5 % -4 512 -4 277 5 % Myynnin ja hallinnon kulut -789 -774 2 % -2 890 -2 878 0 % Liikevoitto 917 534 72 % 1 999 1 661 20 % Liikevoittoprosentti 15,3 % 9,9 % 540 pp 10,4 % 7,9 % 250 pp Jatkuvien toimintojen voitto/tappio 746 -51 1 711 649 164 % Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 67 18 272 % -427 30 Katsauskauden voitto/tappio 813 -33 1 284 679 89 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,15 -0,01 0,23 0,12 92 % Nettokassa ja korolliset sijoitukset 4 854 4 323 12 % 4 854 4 323 12 % Vertailukelpoinen tulos Liikevaihto 5 983 5 416 10 % 9 % 19 220 21 138 -9 % -9 % Bruttokateprosentti 47,2 % 44,7 % 250 pp 47,1 % 41,1 % 600 pp Tutkimus- ja kehityskulut -1 129 -1 023 10 % -4 298 -4 143 4 % Myynnin ja hallinnon kulut -638 -615 4 % -2 423 -2 448 -1 % Liikevoitto 1 142 830 38 % 2 619 2 337 12 % Liikevoittoprosentti 19,1 % 15,3 % 380 pp 13,6 % 11,1 % 250 pp Katsauskauden voitto 977 555 76 % 2 175 1 590 37 % Osakekohtainen kauden tulos, laimennettu 0,18 0,10 80 % 0,39 0,28 39 % ROIC(1) 13,0 % 9,9 % 310 pp 13,0 % 9,9 % 310 pp

1 Vertailukelpoinen ROIC = vertailukelpoinen liikevoitto verojen jälkeen, neljä viimeisintä vuosineljännestä / sijoitettu pääoma, viisi viimeisintä vuosineljännestä keskimäärin. Lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiossa.

Liiketoimintaryhmien tulokset Verkko-

infrastruktuuri Matkapuhelin-

verkot Pilvi- ja verkkopalvelut Teknologia Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Milj. euroa 10-12/2024 10-12/2023 10-12/2024 10-12/2023 10-12/2024 10-12/2023 10-12/2024 10-12/2023 10-12/2024 10-12/2023 Liikevaihto 2 031 1 712 2 431 2 450 1 054 977 463 251 6 25 Muutos edellisvuoteen 19 % -1 % 8 % 84 % -76 % Muutos edellisvuoteen ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 17 % -2 % 7 % 85 % -76 % Bruttokateprosentti 45,4 % 44,7 % 38,1 % 38,3 % 48,1 % 47,6 % 99,8 % 100,0 % Liikevoitto/-tappio 398 264 187 281 236 223 356 169 -35 -106 Liikevoittoprosentti 19,6 % 15,4 % 7,7 % 11,5 % 22,4 % 22,8 % 76,9 % 67,3 %

VAROJENJAKO OSAKKEENOMISTAJILLE

Osinko

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 2025 valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,14 euron jakamisesta osakkeelta tilikaudelta 2024. Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

3.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen tällä hetkellä voimassaolevan valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää yhteensä enintään 0,13 euron varojenjaosta osakkeelta tilikaudelta 2023. Valtuutusta käytetään osingon ja/tai varojen jakamiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana neljännesvuosittaisten tulosjulkistusten yhteydessä, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Hallitus päätti 30.1.2025 jakaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 4.2.2025, ja osinko maksetaan 13.2.2025. Todellinen osingonmaksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan.

Tämän ilmoitetun neljännen osingonjaon ja aiemmin maksettujen osinkojen jälkeen hallituksella ei ole enää jäljellä olevaa varojenjakovaltuutusta.

Osakkeiden takaisinosto-ohjelmat

Nokian hallitus käynnisti tammikuussa 2024 osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka tavoitteena oli ostaa takaisin osakkeita enintään 600 miljoonan euron palauttamiseksi yhtiön osakkeenomistajille vaiheittain kahden vuoden kuluessa. Osakkeiden takaisinosto-ohjelma aloitettiin 20.3.2024. Nokian hallitus päätti 19.7.2024 nopeuttaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman aikataulua tavoitteenaan saada koko 600 miljoonan euron ohjelma toteutetuksi vuoden loppuun mennessä alkuperäisen kahden vuoden aikataulun sijaan. Ohjelma saatiin päätökseen 21.11.2024, ja takaisinostetut 157 646 220 osaketta mitätöitiin 4.12.2024.

Nokia ilmoitti 27.6.2024 aikovansa ostaa Infineran kaupassa, jonka mukaisesti Infineran osakekannan arvo oli 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja jossa enintään 30 % kauppahinnasta maksetaan Nokian ADS-osaketalletustodistuksina Infineran osakkeenomistajien valinnoista riippuen. Nokia ilmoitti 22.11.2024 uudesta osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, jonka tavoitteena on ostaa takaisin 150 miljoonaa osaketta ja hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 900 miljoonaa euroa, pienentääkseen yritysoston aiheuttamaa laimennusvaikutusta Nokian osakkeenomistajille.

Nokia on 31.12.2024 mennessä ostanut takaisin 19 186 046 omaa osakettaan noin 4,14 euron osakekohtaisella keskihinnalla takaisinosto-ohjelman aikana.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2025 Vertailukelpoinen liikevoitto(1) 1,9–2,4 miljardia euroa (ilman vireillä olevan Infinera-hankinnan vaikutusta) Vapaa kassavirta(1) 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta (ilman vireillä olevan Infinera-hankinnan vaikutusta)

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Näkymät, pitkän aikavälin tavoitteet ja kaikki jäljempänä kuvatut taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, ja niihin kohdistuu lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka on kuvattu tai joihin on viitattu jäljempänä tässä tiedotteessa Riskitekijät-osiossa.

Edellä esitettyjen Nokian virallisten näkymätavoitteiden lisäksi alla on esitetty konsernitason näkymiä tukevia oletuksia. Kun otetaan huomioon vireillä oleva Infinera-hankinta sekä Managed Services -liiketoiminnan siirto Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmästä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään (lisätietoja siirrosta Muut aiheet -osiossa). Nokia ei esitä tässä vaiheessa liiketoimintaryhmäkohtaisia oletuksia kuten olemme esittäneet aiemmin.

Koko vuosi 2025 Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion toimintakulut noin

400 miljoonaa euroa





Vertailukelpoiset rahoitustuotot ja -kulut 50–150 miljoonaa euroa positiivinen Vertailukelpoinen tuloverokanta ~25 % Tuloveroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat 450 miljoonaa euroa Käyttöomaisuusinvestoinnit 550 miljoonaa euroa

VUODEN 2026 TAVOITTEET

Nokian tämänhetkiset tavoitteet nykyiselle liiketoiminnalle vuodelle 2026 on esitetty alla. Tässä ei oteta huomioon tulevia yritysostoja. Nokia näkee lisämahdollisuuksia kasvattaa kannattavuutta vuoden 2026 jälkeen ja uskoo 14 %:n liikevoittoprosentin olevan edelleen saavutettavissa pidemmällä aikavälillä.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti1 ≥ 13 % Vapaa kassavirta1 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

1 Katso Nokia Oyj:n vuoden 2024 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Vaihtoehtoiset tunnusluvut -osiosta selvitys siitä, miten nämä termit on määritelty.

Nokia-konsernin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitteet perustuvat seuraaviin liiketoimintaryhmäkohtaisiin oletuksiin vuodelle 2026:

Verkkoinfrastruktuuri Liikevoittoprosentti 13–16 % Matkapuhelinverkot Liikevoittoprosentti 6–9 % Pilvi- ja verkkopalvelut Liikevoittoprosentti 7–10 % Teknologia Liikevoitto yli 1,1 miljardia euroa Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Toimintakulut noin 300 miljoonaa euroa

MUUT AIHEET

Päivitys Infineran hankinnasta

Nokia julkisti 27.6.2024 sopimuksen, jonka mukaan Nokia ostaa Infineran, innovatiivisten avoimien optisten verkkoratkaisujen ja edistyneiden optisten puolijohteiden maailmanlaajuisen toimittajan. Hankintaprosessi etenee edelleen odotetusti. 13.9.2024 Yhdysvalloissa sulautumista edeltävän tarkastelun mukainen odotusaika päättyi, ja oikeusministeriö päätti olla tutkimatta suunniteltua kauppaa. Infineran osakkeenomistajat hyväksyivät suunnitellun hankinnan 1.10.2024. Nokia ja Infinera saivat 7.10.2024 hyväksynnän Committee on Foreign Investment in the United States -toimielimeltä (CFIUS). Viimeisellä vuosineljänneksellä Nokia sai useita hyväksyntöjä, jotka ovat edellytyksenä kaupan toteutumiselle. Tässä vaiheessa hyväksynnät Euroopan unionilta ja Taiwanilta sekä sopimusehtojen täyttyminen ovat keskeisimmät edellytykset kaupan saattamiseksi päätökseen. Ottaen huomioon tämänhetkisen tavoiteaikataulun, Nokia ja Infinera odottavat nyt, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana

Nokia käytti NSB:n osto-optiota yksinkertaistaakseen omistusrakennetta Kiinassa

Nokia ja sen yhteisyrityskumppani China Huaxin ovat yhdessä tarkastelleet Nokia Shanghai Bellin (NSB) tulevaa omistusrakennetta. Keskustelujen seurauksena Nokia käytti NSB:n osakassopimuksessa kuvatun osto-optionsa ja aloitti prosessin tullakseen ainoaksi osakkeenomistajaksi ostamalla China Huaxinin noin 50 %:n osuuden NSB:stä. Näin Nokia voi yksinkertaistaa omistusrakennettaan Kiinassa samalla, kun Nokia on edelleen sitoutunut palvelemaan paikallisia markkinoita.

Yhteisyrityksen perustamisesta lähtien Nokialla on ollut taseessa kirjattuna velka, joka perustuu arvioihin tulevasta käteisvastikkeesta China Huaxinin omistusosuuden hankkimiseksi. Osto-option toteutumisen edellytyksenä on osakassopimuksen mukaisten vaadittujen vaiheiden suorittaminen.

Managed Services -liiketoiminta siirtyi Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmästä Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään vuonna 2025

Nokia siirsi Managed Services -liiketoimintansa Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään 1.1.2025 alkaen. Managed Services -liiketoiminta tarjoaa RAN-‌monitoimittajaverkkojen ulkoistettua verkonhallintaa operaattoreille, ja vuodesta 2021 se on ollut osa Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmää. Kun otetaan huomioon, että Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä siirtyy yhä enemmän kohti pilvinatiivia ohjelmistomyyntiä, ”as-‌a-‌service”-‌tuotevalikoimaa ja asiakkaiden auttamista verkkojen kaupallistamisessa ohjelmointirajapintojen kautta, Nokia uskoo, että tämä liiketoiminta sopii paremmin sen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmään. Kun tarkastellaan vuoden 2024 tuloksia, muutoksen odotetaan johtavan noin 430 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 40 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton siirtymiseen Pilvi- ja verkkopalvelut -‌liiketoimintaryhmästä Matkapuhelinverkot-‌liiketoimintaryhmään. Nokia julkaisee tätä muutosta heijastavat vuoden 2024 oikaistut Matkapuhelinverkot-‌liiketoimintaryhmän ja Pilvi- ja verkkopalvelut -‌liiketoimintaryhmän taloudelliset tiedot ennen Nokian ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellista katsausta.

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

kilpailun intensiteetti, jonka odotetaan jatkuvan voimakkaana kilpailijoiden tavoitellessa markkinaosuutta

asiakkaiden verkkoinvestoinneissa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät asiakkaiden kykyyn kaupallistaa verkkoa

kykymme varmistaa tuotteiden kehityssuunnitelmien ja kustannustemme kilpailukyky lisäämällä tutkimus- ja kehitysinvestointeja

kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja, kuten puolijohteita, ja niiden kustannukset

häiriöt maailmanlaajuisessa toimitusketjussa

inflaation vaikutus, lisääntynyt maailmanlaajuinen makrotalouden epävarmuus, merkittävät valuuttakurssivaihtelut, muutokset tariffeissa ja korkeampi korkotaso

maailmanlaajuisten pandemioiden mahdolliset vaikutukset talouteen ja niiden aiheuttamat häiriöt

sota tai muut geopoliittiset konfliktit, häiriöt ja niiden mahdolliset kustannukset

muut makrotalous-, toimiala- ja kilpailukehitykset

lisenssinsaajien kanssa solmimiemme uusien, uusittujen ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo

brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien turvaamisen ja puolustamisen kustannukset, käynnissä olevat lisensointia koskevat oikeudenkäyntimenettelyt ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö

nykyisten ja mahdollisten tulevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputulokset

kykymme toteuttaa, saattaa päätökseen ja onnistuneesti integroida meneillään olevat transaktiot ja saavuttaa niistä odotetut hyödyt

tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus

tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme

epävarmuus tuloverokulujen ja ulosmenevien rahavirtojen ennustamisessa pitkällä aikavälillä, sillä ne riippuvat myös muutoksista liiketoimintajakaumassa, patenttilisensoinnin kassavirran ajoittumisesta ja verolainsäädännön muutoksista, mukaan luettuina mahdolliset verouudistukset useissa maissa ja OECD:n ehdotukset

kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia Suomessa sekä niiden kirjaaminen taseeseemme

kykymme täyttää vastuullisuus- ja muut ESG-tavoitteemme, mukaan luettuina kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät tavoitteemme;

sekä tämän tiedotteen kohdassa Tulevaisuutta koskevat lausumat ja 29.2.2024 julkaistun vuoden 2023 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects-Risk factors -kohdassa määritellyt riskitekijät.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihin, projekteihin, ohjelmiin, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden, geopoliittisten konfliktien ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme, markkinoiden muutosten tai kysynnän käännekohtien ajoittumiseen ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, kustannussäästöt, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät meneillään oleviin transaktioihin, investointeihin, muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "ennakoida", ”jatkua”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voi”, ”voisi”, ”nähdä”, ”suunnitella” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu yllä olevassa osiossa Riskitekijät.

SIJOITTAJAPUHELU

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 30.1.2025 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.

Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut .

. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.

TALOUDELLINEN KALENTERI

Nokia suunnittelee julkaisevansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän "Nokia vuonna 2024" -vuosikertomuksensa 10.3.2025 alkavalla viikolla.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 24.4.2025.

Nokian vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2025.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa 24.7.2025.

Nokia suunnittelee julkaisevansa vuoden 2025 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa 23.10.2025.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

