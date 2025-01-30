在 Trump 总统对采矿业的政策支持下，Terra Metals Inc. 推进其在赞比亚的铜和钴业务

夏洛特市，北卡罗来纳州, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在美国特拉华州注册的 Terra Metals Inc. (简称 “TMI”) 欣然宣布，得益于 Donald Trump 总统对采矿业的政策支持，其在赞比亚的采矿和可再生能源计划取得了重大进展。 Terra Metals 的主要矿业和勘探资产位于 Kabompo Dome，该区域地处 First Quantum Minerals 的 Sentinel 和 Kalumbila 矿区以西 80 英里，以及 Barrick Gold 的 Lumwana 矿区以西 110 英里，这些资产使该公司得以在全球矿业行业中占据领导地位。

业务重点

铜钴酸浸出厂重新投入运营：

Terra Metals Inc. 将在 2025 年第一季度末重新启用其铜钴酸浸出厂。 该设施将在加工氧化矿石方面发挥关键作用，大大提高生产能力。

年产 100 万吨浮选厂：

公司旗舰浮选厂每年可处理 100 万吨硫化物和氧化物矿石，预计将于 2025 年第二季度末投入使用。 赞比亚政府最近宣布，全国铜产量将增加 12%，而这一开发项目将为实现这一目标做出重大贡献。

可再生能源里程碑

Terra Metals 子公司 Central African Renewable Energy (CARE) 已获得开发 400 兆瓦太阳能发电能力的可行性许可，这一开创性举措彰显了公司对可持续发展的承诺。 该项目包含：

一座位于赞比亚北部省靠近刚果民主共和国边境的 200 兆瓦太阳能发电厂 。

。 位于西北省的第二座 200 兆瓦太阳能发电厂，地理位置优越，靠近 Terra Metals 的采矿作业区。

“这些可再生能源项目改变了 Terra Metals Inc. 这家多元化公司的游戏规则。”联席主席 Mumena Mushinge 表示。 “我们正在将可持续能源解决方案与大规模采矿作业结合起来，在减少环境足迹的同时，确保运营的经济高效。”

Terra Metals 领导层声明

联席主席 Mumena Mushinge 表示：

“对于像 Terra Metals Inc. 这样的美国企业来说，这一时刻令人激动万分，公司在赞比亚留下了至关重要的足迹，而与此同时，当地的利益相关者也积极参与到这一历史性的大规模采矿作业中。 Donald Trump 总统对采矿业的政策支持，其中包括他最近用于支持矿业交易的行政命令，为我们的扩张奠定了坚实的基础。 我们对美国政府的支持深表感谢，这也彰显了 Terra Metals Inc. 在推动采矿业发展方面的重要作用。”

联席主席 Edmond Chisanga 补充道：

“Terra Metals Inc. 利用美国资助的 Lobito Railway，成为首批将铜和钴等重要矿物运回美国的美国本土公司之一，我们为此深感自豪。 这项基础设施投资加强了我们在促进美洲与赞比亚贸易关系，以及推动全球能源转型中的重要性。”

战略性选址

Kabompo Dome 位于赞比亚资源丰富的矿业区，为 Terra Metals 提供了战略优势，周围环绕着世界一流的矿业作业点，如 First Quantum Minerals 的 Sentinel 和 Kalumbila 矿区以及 Barrick Gold 的 Lumwana 矿区。

致力于可持续发展和业务增长

Terra Metals Inc. 通过 CARE 实现了可再生能源的整合，走在了对环境负责的采矿业前列。 400 兆瓦太阳能项目不仅能为采矿作业提供电力，还能减少对化石燃料的依赖，展现了 Terra Metals 对可持续发展的承诺。

总结

在 Trump 总统利好采矿业的政策支持下，Terra Metals Inc. 正在进一步发展其业务，以重塑赞比亚的铜钴产业格局。 Terra Metals 专注增产，同时注重可再生能源整合，并致力于促进美国与赞比亚的贸易合作，公司已做好准备，迎接长期可持续的成功。

关于 Terra Metals Inc.

Terra Metals Inc. 是一家在特拉华州注册的采矿和勘探公司，致力于赞比亚的铜和钴生产。 这是赞比亚第一家由当地人拥有并经营的大型采矿企业。 Terra Metals 致力于推进可持续采矿作业，并为赞比亚的经济和工业发展做出贡献。

主要联系人

Hailey Fase

Terra Metals Inc. 执行助理

电子邮件：HFase@Terrametalsinc.com

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