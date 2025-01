Armstrong International lança site interativo em português

SÃO PAULO, Brasil, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Armstrong International, líder global em soluções térmicas eficientes, anuncia o lançamento do site de sua nova unidade e operação na região metropolitana de São Paulo. Comemorando 125 anos de história em 2025, a Armstrong reforça seu compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente ao disponibilizar este novo recurso, desenvolvido especialmente para sua crescente base de clientes no país.

A plataforma oferece acesso direto ao portfólio completo de produtos e soluções da Armstrong, projetados para oferecer alta performance e durabilidade. Além disso, o site reúne especificações técnicas, documentação detalhada e informações sobre as soluções mais avançadas da empresa, facilitando a consulta e o suporte técnico, tudo na língua local.





“Essa expansão no Brasil marca um importante marco para a Armstrong International”, afirma Alberto Valença, Diretor-Geral da Armstrong International no Brasil. “O novo site é uma peça-chave em nossa estratégia de oferecer um atendimento ainda mais completo na região, com acesso direto ao nosso inventário e à expertise técnica, sempre promovendo soluções energéticas sustentáveis.”

Com design amigável e de fácil navegação, o lançamento do novo site reflete o compromisso da Armstrong em atender clientes de mais de 100 países com equipes locais, estoque regional e suporte próximo.

“À medida que expandimos globalmente, é fundamental mantermos o padrão excepcional de serviço e confiabilidade que nossos clientes esperam”, destaca Kurt Armstrong, CEO da Armstrong International. “Este novo site reforça nosso lema ‘A experiência importa’, agilizando processos, facilitando o acesso ao nosso portfólio e garantindo que continuemos atendendo às necessidades de nossos clientes com eficiência e expertise.”

Para saber mais sobre a Armstrong International no Brasil, acesse www.armstronginternational.com.br.

SOBRE A ARMSTRONG INTERNATIONAL

A Armstrong International oferece soluções inteligentes que otimizam o desempenho de utilidades, reduzem o consumo de energia e minimizam emissões ambientais. Reconhecida como líder no setor de utilidades térmicas, a Armstrong atende às necessidades específicas de cada cliente, promovendo eficiência energética e redução de emissões. Fundada em 1900, a empresa é um negócio familiar de quinta geração, com produtos confiáveis, tecnologia de ponta, sistemas customizados e mais de um século de experiência. A Armstrong está sediada nos Estados Unidos e possui centros de manufatura, vendas e treinamento em toda a América, EMEA e Ásia. Para mais informações, visite armstronginternational.com.

