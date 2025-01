CIRA dévoile un nouveau test de performance Internet pour aider les Canadien·nes à mieux comprendre les vitesses large bande

OTTAWA, Ontario, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, CIRA est fière de dévoiler une version complètement réinventée de son populaire test de performance Internet (TPI) dans le cadre de son programme Net Good. Lancé pour la première fois en 2015, le test de performance Internet de CIRA permet aux Canadien·nes de tester leur performance en matière de services large bande mobiles et résidentiels sur des dizaines de points de données tout en recueillant des informations complètes et précises sur la couverture et la qualité des services large bande à l’échelle nationale. La dernière version du TPI offre aux utilisateur·rices un tableau de bord amélioré des résultats de tests, ce qui leur permet de comprendre les aspects essentiels de leur performance Internet, incluant la façon dont leur connexion prend en charge les activités en ligne courantes comme les plateformes de diffusion en continu ou les appels vidéo.

Bien que le Canada ait réalisé d’importants progrès pour combler le fossé numérique au cours des dernières années, il reste encore du travail à faire pour s’assurer que les vitesses promises soient effectivement atteintes. La nouvelle technologie du TPI permettra aux Canadien·nes de vérifier s’ils ou elles reçoivent les vitesses et la qualité du service annoncées. CIRA utilisera ensuite les données large bande anonymes et l’expérience quotidienne réelle pour aider les municipalités, les gouvernements locaux et fédéraux, et les consommateur·rices à créer une carte thermique des endroits où les améliorations de connectivité sont les plus urgentes.

Caractéristiques principales

La nouvelle interface utilisateur·rice guide les participant·es de manière intuitive à travers le processus de test, améliorant ainsi l’accessibilité des utilisateur·rices de tous horizons techniques.

L’interface utilisateur·rice améliorée rend l’exécution d’un test plus rapide et plus facile sur les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Par le biais d’un nouveau tableau de bord interactif, les utilisateur·rices peuvent désormais explorer les tendances et les données de performance des tests précédents, acquérant ainsi une compréhension plus approfondie des changements de performance sur Internet. Ces renseignements permettent aux personnes, aux chercheur·ses et aux décideur·ses de suivre les progrès et de cerner les lacunes.

Une estimation plus précise de l’emplacement des utilisateur·rices améliore la qualité des données de performance Internet spécifiques à l’emplacement, ce qui est essentiel pour analyser l’accès à large bande à travers les régions ou au sein d’une communauté ou d’un quartier.

Citation de la direction

« Grâce à cette mise à niveau, CIRA fait un pas significatif vers l’avant dans sa mission de donner aux Canadien·nes des renseignements sur leur connectivité Internet. Nous encourageons tout le monde à utiliser régulièrement le nouveau test de performance Internet pour comprendre leurs vitesses dans des conditions réelles et contribuer à la carte thermique de la connectivité du Canada afin que nous puissions travailler ensemble à construire un service Internet plus puissant et fiable à travers le pays. »

– Charles Noir, vice-président, investissement communautaire, politique et défense des intérêts

Ressource

Pour effectuer un test et en savoir plus sur le test de performance Internet de CIRA, visitez : https://www.cira.ca/fr/net-good/internet-performance-test/



À propos de CIRA

CIRA est l’organisme national à but non lucratif le plus connu pour sa gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

