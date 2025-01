Virtual Science AI dévoile une fonction intelligente de questions-réponses en temps réel pour le domaine des sciences de la vie

Virtual Science AI a présenté une fonctionnalité de recherche stratégique intelligente de questions-réponses qui fournit instantanément des informations personnalisées sur les domaines pathologiques et les traitements.

Cette nouvelle amélioration transforme l’analyse des données médicales en apportant en quelques secondes des réponses à des questions stratégiques complexes. Cela permet d’accélérer la prise de décision dans le domaine des sciences de la vie et le développement de thérapies.

La plateforme de Virtual Science AI, qui s’inscrit dans le respect des normes pharmaceutiques, s’intègre de manière harmonieuse aux processus et systèmes pharmaceutiques existants.

En associant une technologie d’intelligence artificielle avancée à une approche de validation humaine dans la boucle (HITL), la plateforme atteint une précision et une rapidité exceptionnelles, établissant de nouvelles normes pour les informations sur les soins de santé sans en compromettre la qualité.

LONDRES, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virtual Science AI s’est imposée comme une partenaire de confiance pour les équipes spécialisées dans les sciences de la vie. À l’aide de ses solutions exclusives de gestion de l’information et de conseils, elle transforme l’analyse de données scientifiques complexes en informations stratégiques claires.

Grâce à des investissements continus en recherche et développement, l’entreprise a mis au point des systèmes d’IA sophistiqués, certifiés SOC 2 Type 2. Ces systèmes évoluent en permanence grâce à l’apprentissage automatique et à l’intégration de nouvelles données et de retours d’information permettant l’amélioration de leurs capacités d’analyse. Cette méthodologie unique, qui intègre également la validation humaine d’experts (HITL), permet à Virtual Science AI d’assurer une précision inégalée tout en conservant la flexibilité nécessaire dans l’environnement en évolution rapide des soins de santé d’aujourd’hui.

En capitalisant sur cette base solide, nous dévoilons aujourd’hui une nouvelle fonction de recherche stratégique intelligente de questions-réponses en temps réel.

Cette nouvelle fonction de recherche avancée de questions-réponses fournit en quelques secondes des résumés en temps réel aux questions posées, aidant ainsi les équipes spécialisées dans les sciences de la vie à prendre des décisions plus rapides et mieux informées. La plateforme étant destinée à des utilisateurs du monde entier, le système fournit des informations spécifiques à chaque pays pour les questions stratégiques complexes.

La fonction de questions-réponses de Virtual Science AI change complètement la donne pour les entreprises du secteur des sciences de la vie qui privilégient la flexibilité et ont besoin d’informations exploitables en temps réel pour mettre en œuvre rapidement, efficacement et à grande échelle les changements requis.

Tom Hughes, PDG de Virtual Science AI, explique l’impact de la nouvelle fonctionnalité de la plateforme :

« Grâce au perfectionnement de la plateforme d’intelligence médicale de Virtual Science AI, cette nouvelle fonction de questions-réponses permet aux équipes du secteur des sciences de la vie d’obtenir en quelques secondes des réponses stratégiques à leurs questions, contrairement aux méthodes traditionnelles d’analyse de données scientifiques complexes qui peuvent prendre des mois. »

Dr Marco Avila, Chef du Service Médical chez Virtual Science AI, a ainsi déclaré :

« Cette fonction de recherche avancée soutenue par l’IA émane d’une demandes de nos clients et est conçue pour renforcer la flexibilité stratégique et améliorer la santé globale de la population. »

Pour de plus amples informations sur les solutions d’analyse de Virtual Science AI, veuillez consulter le site : www.virtualscienceai.com .

À propos de Virtual Science AI

Virtual Science AI est un fournisseur mondial de solutions de gestion de l’information et de conseils basées sur l’IA pour les secteurs de R&D, des affaires médicales, des affaires publiques, de tarification et d’accès, ainsi qu’auprès des entreprises intervenant dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé. Leur plateforme exclusive d’intelligence médicale transforme des données scientifiques complexes en informations exploitables, permettant aux équipes spécialisées dans les sciences de la vie de mettre en œuvre des changements rapides et efficaces à grande échelle.

Basée à Londres et présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, Virtual Science AI fournit des solutions SaaS d’avant-garde pour les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé. L’entreprise s’associe à plus de 20 entreprises pharmaceutiques de premier plan ainsi qu’à de nombreuses entreprises de biotechnologie.

Contacts médias

Contact : Alison Doughty

Téléphone : +44 (0)7703 611 620

E-mail : alison.doughty@virtualscienceai.com