Orion ja Invenra solmivat tutkimuspalvelu- ja kaupallisen lisenssisopimuksen syöpähoitoihin tarkoitettujen innovatiivisten bispesifisten vasta-aineiden kehittämiseksi

Orion Oyj ("Orion") ja Invenra Inc. (”Invenra”), innovatiivinen bioteknologiayhtiö, jolla on patentoituja teknologioita uusien terapeuttisten lääkkeiden löytämiseksi, ovat aloittaneet tutkimusyhteistyön, jonka tavoitteena on löytää bispesifisiä vasta-aineita Invenran B-Body®-alustan avulla.

Sopimusten ehtojen mukaan Invenra hyödyntää B-Body®-alustaansa uusien bispesifisten vasta-aine-ehdokkaiden löytämiseen. Orion vastaa kohteiden valinnasta ja on yksin vastuussa näiden lääkekandidaattien kehittämisestä, valmistuksesta ja maailmanlaajuisesta kaupallistamisesta. Sopimus antaa Orionille kaupalliset lisenssit enintään kahteen bispesifiseen vasta-aineeseen.

"Kumppanuus Invenran kanssa on tärkeä askel Orionin strategiassa, jolla laajennamme tutkimusportfoliotamme bispesifisten vasta-aineiden alalla", sanoo Antti Haapalinna, johtaja, External Science & Partnering, R&D, Orion. "Invenran huippuluokan bispesifinen tutkimusalusta yhdistettynä Orionin asiantuntemukseen lääkekehityksessä ja kaupallistamisessa vauhdittaa uusien vaikuttavien hoitomuotojen luomista potilaille maailmanlaajuisesti."

"Tämä yhteistyö korostaa B-Body®-alustamme vahvuutta ja monipuolisuutta monimutkaisten biologisten haasteiden ratkaisemisessa", sanoo Invenran toimitusjohtaja Roland Green. "Olemme innoissamme yhteistyöstä Orionin kanssa, sillä se on yhtä sitoutunut tuottamaan innovatiivisia hoitomuotoja, jotka vastaavat kriittisiin lääketieteellisiin tarpeisiin."

Tässä tutkimusyhteistyössä yhdistyvät Invenran kehittynyt osaaminen bispesifisten vasta-aineiden löytämisessä ja Orionin vakiintunut kokemus lääkealan innovaatioista, mikä luo pohjan seuraavan sukupolven terapeuttisten ratkaisujen kehittämiselle.

Invenra, Inc.

Invenra, Inc. on bioteknologiayritys, joka hyödyntää omia teknologia-alustojaan monispesifisten biologisten lääkkeiden, mukaan lukien bispesifiset vasta-aineet, löytämiseksi ja kehittämiseksi innovatiivisen B-Body®-alustansa avulla. Invenra tekee yhteistyötä johtavien lääke- ja bioteknologiayritysten kanssa luodakseen mullistavia hoitomuotoja syöpään, autoimmuunisairauksiin, tartuntatauteihin ja muihin sairauksiin. Lisätietoja on osoitteessa www.invenra.com.

Orion

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.



