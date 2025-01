“Liderança para o Futuro do Ensino Superior na América Latina": Um Novo Programa de Ação-Aprendizagem para Líderes Universitários

MONTERREY, México, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duas importantes universidades de Monterrey, no México, e Filadélfia, nos EUA, estão colaborando para lançar um programa de ação-aprendizagem de oito meses intitulado "Liderança para o Futuro do Ensino Superior na América Latina".

A iniciativa é uma colaboração do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey com a University of Pennsylvania’s Graduate School of Education (Penn GSE), conhecida por sua potência mundial em liderança educacional. O programa projetado e ministrado em conjunto tem uma jornada de aprendizagem híbrida, com duas sessões imersivas presenciais, uma no México e outra nos EUA.

Este programa inédito conta com líderes internacionais de educação, sessões interativas e oportunidades de mentoria. Ao longo do programa, os participantes utilizarão ferramentas para projetar e implementar um projeto transformador nas suas instituições, em um ambiente seguro para interagir, compartilhar práticas e aprender uns com os outros. Os participantes que concluírem o programa receberão um certificado conjunto do Tecnológico de Monterrey e da University of Pennsylvania.

“Líderes de todo o mundo estão enfrentando desafios complexos ao adotar pedagogias inovadoras e tecnologias avançada para preparar melhor os estudantes para o trabalho futuro”, disse o Dr. Michael J. L. Fung, Diretor Executivo do Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey. “O Institute for the Future of Education do Tecnológico de Monterrey tem o orgulho desta parceria com a University of Pennsylvania’s Graduate School of Education, para oferecer este programa dinâmico e orientado para a ação, que capacitará os líderes com as ferramentas e estratégias necessárias para impulsionar mudanças transformadoras nas suas instituições, para atender às necessidades em evolução das economias e sociedades latino-americanas neste momento de rápidas mudanças.”

“Essa colaboração extraordinária reflete nosso compromisso compartilhado com o avanço da liderança educacional em escala global”, disse o Dr. L. Michael Golden, Vice-Reitor de Programas e Parcerias Inovadores da Catalyst @ Penn GSE. “Com a união dos pontos fortes do Tecnológico de Monterrey com os da Penn GSE, criamos uma oportunidade única para os líderes aprenderem com diversas perspectivas, impulsionarem suas redes, explorarem especialistas globais e moldarem o futuro do ensino superior na América Latina. Este programa visa equipar os líderes com a visão, o conhecimento e as capacidades necessárias para gerar um impacto significativo e duradouro nas suas instituições e mais além.”

O lançamento do programa está previsto para meados de 2025; as inscrições terão início três meses antes. Os potenciais participantes podem se inscrever para obter mais informações em https://forms.gle/A5xL97HR6xRrCwfM7

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela está presente em 33 cidades de 20 estados mexicanos, com 60.000 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Certificada pela SACSCOC desde 1950, a Tec está classificada em 185º lugar no QS World University Rankings 2025 e 7º lugar na América Latina de acordo com o The Latin America University Rankings 2024. Também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para mais detalhes, visite nosso Boilerplate: https://tec.rs/Boilerplate

Sobre o Institute for the Future of Education

O Institute for the Future of Education (https://tec.mx/en/ife) é um instituto de pesquisa interdisciplinar do Tecnologico de Monterrey, com a missão de melhorar a vida de milhões de pessoas através da transformação do ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida em todo o mundo. O Instituto cria, dissemina e aplica inovação educacional baseada em pesquisas para aprimorar os ecossistemas e práticas de aprendizagem, envolvendo-se em uma variedade de pesquisas, empreendedorismo de tecnologia educacional, consultoria, projetos de impacto, advocacia e atividades de criação de comunidades em todo o mundo.

Sobre a University of Pennsylvania Graduate School of Education

The University of Pennsylvania Graduate School of Education (Penn GSE) é uma das principais faculdades do mundo em pesquisa educacional e preparação de profissionais. A Penn GSE faz parcerias com faculdades, universidades e comunidades para expandir o acesso à educação — especialmente os que não são atendidos pela sociedade — e, por meio de pesquisas rigorosas e programas inovadores, desenvolve novos conhecimentos e professores e líderes transformacionais em busca de oportunidades educacionais.

