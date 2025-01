Lactalis Canada figure au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2025

TORONTO, 31 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est fière de figurer au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2025. Lactalis Canada a été reconnue parmi les 300 meilleurs employeurs du pays, figurant comme la seule entreprise laitière du classement et se hissant dans le top 10 de la catégorie Aliments et Boissons en 2025.

Cette récente distinction s’ajoute à la reconnaissance de Lactalis Canada parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025, ainsi qu’à sa présence dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada de Forbes en 2021 et 2022.

« Le fait de figurer une fois de plus au classement des meilleurs employeurs du Canada de Forbes en 2025 est un honneur et un témoignage du travail exceptionnel de notre équipe partout au pays, qui réalise fièrement notre objectif d’enrichir et de soutenir la vie des Canadien(ne)s, jour après jour », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Dans le cadre de l’expérience Lactalis, nous nous engageons à valoriser notre capital humain et à renforcer la fierté de nos équipes en offrant des expériences stimulantes et inspirantes, en encourageant l’épanouissement professionnel, en proposant des opportunités de développement, et en cultivant un environnement de travail bienveillant et fondé sur la confiance permettant à chacun de tirer parti de ses compétences uniques et de contribuer à notre succès collectif. »

Le classement a été déterminé au moyen d’un sondage anonyme mené par la firme d’études de marché Statista en partenariat avec Forbes auprès de plus de 40 000 employé(e)s canadien(ne)s travaillant pour des entreprises et des établissements qui emploient au moins 500 personnes au Canada. Le sondage portait sur un éventail de critères, y compris le salaire, la flexibilité au travail, les programmes de formation et les possibilités de perfectionnement.

Pour en savoir plus sur le palmarès des meilleurs employeurs au Canada de Forbes, cliquez ICI .

À propos de Lactalis Canada Inc. Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, BFit, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication à travers le Canada et plus de 4 000 employé(e)s, l’entreprise s’est engagée à enrichir et à soutenir la vie des Canadien(ne)s grâce à une croissance durable et responsable, à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada figure au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour 2025 et des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2025 également. L’entreprise fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.