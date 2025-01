AaB sælger Melker Widell og lejer ham i foråret

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2025/06

Aalborg, 31. januar 2025

Aalborg Boldspilklub A/S har solgt viceanfører Melker Widell til walisiske Swansea City AFC, der til dagligt spiller i den næstbedste engelske fodboldrække, Championship.



Samtidig er alle parter blevet enige om, at Melker Widell fortsætter på et lejeophold i AaB resten af indeværende sæson.

Melker Widell blev i juli 2023 hentet i Landskrona BoIS, hvor han havde gjort sig positivt bemærket i et halvt år. Sin fodboldopdragelse har Melker Widell fået i Malmö F.F.

Melker Widell er indtil videre noteret for 51 officielle kampe, 11 scoringer og ni assists for AaB, ligesom det er blevet til 12 ungdomslandskampe for Sverige.

22-årige Melker Widell havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2026.



I forbindelse med at AaB i fondsbørsmeddelelse 2025/04 oplyste, at realitetsforhandlinger om et salg af Melker Widell var indledt, meddelte AaB, at et eventuelt salg af Melker Widell forventedes at påvirke forventningerne for 2025 fra et resultat i niveauet minus 15-25 mio. kr. til et resultat i niveauet et nulresultat til minus 10 mio. kr. Dette fastholdes.

I forventningerne til årets resultat er indeholdt investering i AaB Akademiet, i Superligatruppen og i kommercielle aktiviteter.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger vedrørende sportslige forhold:

Sportsdirektør James Gow +45 5434 9125