Tallene fra Made in Nature er CSO Italy's grønne succes

MILANO, Feb. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Projektet Made in Nature, ledet af CSO Italy, afsluttes i dag med bemærkelsesværdige resultater: projektets CO₂-neutrale frugtplantage har reduceret luftens CO₂-udledning med hele 13 tons og dermed opvejet kampagnens egne emissionspåvirkninger.

Fra 2022 til 2025 har Made in Nature-projektet etableret og udviklet Frugtplantagen med Nul Emissioner, en af kampagnens mest innovative initiativer til fremme af økologisk frugt og grønt i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark. Plantagen er blevet et konkret symbol på projektets grønne engagement. Kampagnen, der er finansieret af CSO Italy og Den Europæiske Union, har haft støtte fra nogle af branchens førende virksomheder: Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel og Verybio.

Frugtplantagen med Nul Emissioner: En konkret indsats for planeten

Ved at plante 270 frugttræer med økologiske landbrugsteknikker har projektet opnået et vigtigt mål: at absorbere 13 tons CO₂ på tre år og dermed neutralisere udledningerne fra kampagnens promoveringsaktiviteter. Hvert træ har bidraget med en gennemsnitlig absorption på 150 kg kuldioxid og viser, hvordan økologisk landbrug kan være en konkret løsning i kampen mod klimaforandringer.

En model for cirkulær økonomi

Frugterne fra Frugtplantagen med Nul Emissioner repræsenterer ikke kun en miljømæssig gevinst, men er også blevet en hjælp til lokalsamfundet. Med støtte fra de involverede virksomheder bliver produktionen doneret til sociale køkkener og skaber en model for cirkulær økonomi, der kombinerer miljømæssig og social bæredygtighed.

Tallene fra Made in Nature-kampagnen

Made in Nature-kampagnen har også haft en væsentlig indvirkning på kommunikationen og bevidstgørelsen omkring europæiske økologiske produkter. Med 7.000 journalister kontaktet direkte, 264 millioner samlede visninger og over 120.000 deltagere i PR-aktiviteter har projektet nået et bredt publikum. Desuden har digitale kampagner via Facebook, Instagram, YouTube og Google Ads genereret over 120 millioner visninger, og kampagnevideoer har opnået millioner af visninger med et tidløst budskab: forandring, også ved middagsbordet, begynder med rødderne.

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er udelukkende afsenderens/afsendernes og er ikke udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgans for Forskning (REA)’s officielle holdning. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlige herfor.

