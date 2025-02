EBC Financial Group Bermitra dengan Shakti Regeneration Institute untuk Memberdayakan Masyarakat Terpinggirkan dan Menggalakkan Upaya Konservasi Penduduk Asli

RANAGHAT, India, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), broker keuangan global terkemuka, dengan bangga mengumumkan inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terbarunya melalui kemitraan strategis dengan Shakti Empowerment Education Foundation, bagian dari Shakti Regeneration Institute (SRI). Kolaborasi ini akan mendukung sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith di Benggala Barat, India, dengan memberikan kesempatan kepada 50 siswa berpenghasilan rendah untuk mendapatkan materi pendidikan yang penting, seragam, kelas menjahit kejuruan, dan aktivitas ekstrakurikuler.



Hak cipta gambar: Shakti Regeneration Institute

Kemitraan ini merupakan bagian dari strategi CSR EBC yang lebih luas, yang melengkapi perannya sebagai broker keuangan global, sehingga memungkinkan akses ke pasar global sambil menggalakkan pendidikan yang adil dan pembangunan berkelanjutan di masyarakat yang peluang ekonominya terbatas.

EBC Financial Group telah mendukung seri edukasi publik What Economists Really Do (WERD) dari Universitas Oxford dengan mensponsori dua episode: The Economics of Tax Evasion pada tahun 2023 dan Macroeconomics and Climate pada bulan November 2024. Episode ini mengeksplorasi bagaimana ekonomi dapat mengatasi isu sosial yang signifikan dan mencerminkan misi EBC yang lebih luas dalam memberdayakan pengambilan keputusan yang matang—prinsip yang juga mendorong layanan broker globalnya sehingga individu dan institusi dapat menghadapi pasar keuangan dengan percaya diri. Seri WERD diproduksi secara independen oleh Departemen Ekonomi, yang menunjukkan dedikasinya untuk menjembatani penelitian akademis dan tantangan dunia nyata.

Bersama-sama, inisiatif ini menunjukkan dedikasi EBC untuk memajukan akses pendidikan, menggalakkan wacana penting, dan mengatasi tantangan pembangunan sosial-ekonomi dan keberlanjutan yang saling terkait. Dengan mengalihkan fokus ke India, kemitraan EBC bersama SRI memperkuat misinya untuk mendorong perubahan sosial jangka panjang di tingkat lokal, membekali individu dengan alat bantu agar berkembang dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat mereka sambil menggalakkan pembangunan berkelanjutan di tingkat dasar.

Selain sponsor yang sangat penting ini, kepemimpinan EBC terkait advokasi global tercermin dalam kontribusinya di film dokumenter #TheRegenerationGeneration yang akan datang, inisiatif SRI yang disutradarai oleh pendirinya, Indrani Pal-Chaudhuri. Film tersebut, yang membahas kebutuhan mendesak akan keuangan dan pendidikan regeneratif, menyoroti upaya pemenang Hadiah Nobel, inovator, pemimpin bisnis, pendidik, dan pemimpin Penduduk Asli yang saling bersinergi untuk melindungi ekosistem dan masyarakat yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat. Film itu juga menampilkan wawancara bersama David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd., dan Profesor Teytelboym dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford. Keterlibatan EBC di kedua proyek sosial tersebut menggarisbawahi komitmennya untuk tidak hanya mendukung masyarakat lokal, tetapi juga mendorong kesadaran dan tindakan global menuju masa depan yang berkelanjutan dan adil.





Barrett menyatakan pentingnya kemitraan ini secara strategis: “Di EBC, kami menyadari bahwa kekuatan pendidikan yang sesungguhnya menciptakan fondasi untuk mentransformasi masyarakat dan menciptakan jalan menuju perubahan yang langgeng. Kemitraan kami dengan Shakti Regeneration Institute lebih dari sekadar sponsor—kemitraan tersebut mencerminkan dedikasi kami untuk membangkitkan generasi penerus karena kami mendukung sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith dalam membekali anak-anak yang terpinggirkan dengan alat bantu yang mereka butuhkan untuk berkembang. Melalui keterlibatan dalam film dokumenter #TheRegenerationGeneration 2025, kami memperkuat aspirasi Penduduk Asli serta mendukung pelestarian warisan budaya dan lingkungan mereka. Demikian pula, kolaborasi kami dengan Departemen Ekonomi Universitas Oxford dalam program WERD mereka menggarisbawahi dedikasi kami untuk meningkatkan pemahaman global mengenai isu ekonomi dan sosial yang penting. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan di setiap tingkatan, kami bertujuan untuk menciptakan peluang, menggalakkan kesetaraan, dan mengatasi tantangan zaman. Upaya ini selaras dengan nilai-nilai inti kami yaitu integritas, tanggung jawab, dan keberlanjutan.”

Ajay Pal-Chaudhuri, Ketua dan Pendiri Shakti Regeneration Institute, mengatakan, “Kami sangat senang dapat mengumumkan kemitraan kami bersama EBC Financial Group, kolaborasi yang mewujudkan perpaduan antara tanggung jawab perusahaan dan dampak global. Bersama-sama, kami memulai perjalanan transformatif, menggabungkan kekuatan kami di bidang pendidikan dan advokasi ekologi untuk memberdayakan masyarakat di seluruh dunia. Dengan dukungan EBC, kami tidak hanya memberdayakan anak-anak yang terpinggirkan melalui pendidikan, tetapi juga meningkatkan kesadaran global mengenai tantangan penting yang dihadapi Penduduk Asli dan kondisi ekosistem yang rentan.”

Nilai-Nilai Dasar di Inti Misi EBC

Komitmen EBC untuk menciptakan perbedaan yang bermakna selaras dengan nilai-nilai intinya, yaitu dedikasi, tanggung jawab, dan integritas. Dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan diarahkan untuk proyek yang berdampak besar, EBC menjadi contoh bagaimana tanggung jawab perusahaan dapat mendorong perubahan di dunia nyata, berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian ekosistem yang menopang populasi yang rentan. Beroperasi berdasarkan regulasi tingkat atas, EBC menggabungkan misinya untuk membekali investor dengan akses ke pasar global seperti mata uang, indeks, dan komoditas dengan investasi sosial yang berdampak besar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat.





Sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith, yang akan merayakan hari jadi pendiriannya ke-25 pada Januari 2025, telah menjadi institusi penting dalam kemajuan masyarakat lokal di Benggala Barat. Melalui program pendidikannya, sekolah tersebut memberdayakan anak-anak dan perempuan dari latar belakang yang terpinggirkan, membantu mereka untuk memutus rantai kemiskinan dan berkontribusi secara positif kepada masyarakatnya. Dukungan EBC meningkatkan misi sekolah, membantu memastikan anak-anak ini tidak hanya menerima pendidikan dasar, tetapi juga pelatihan kejuruan dan peluang pembangunan masyarakat yang akan mempersiapkan mereka untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Informasi selengkapnya tentang SRI dan misinya dapat ditemukan di www.shaktiregeneration.org.

Untuk informasi selengkapnya tentang tujuan dan inisiatif EBC, kunjungi https://www.ebc.com/ESG.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan layanannya di bidang broker keuangan dan pengelolaan aset. Dengan kantor yang terletak strategis di pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC memudahkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai peluang pasar dan perdagangan di tingkat global, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC mengaku bangga atas kepatuhannya terhadap berbagai tingkat peraturan internasional dan standar etika terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan memiliki lisensi di yurisdiksinya masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris Raya, EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Inti EBC Group diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dengan pengalaman mendalam lebih dari 30 tahun di lembaga keuangan besar yang telah dengan mahir melewati siklus ekonomi signifikan mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap keterlibatan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, dengan menawarkan layanan spesialisasi di berbagai wilayah seperti Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, kampanye United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan global. Mulai bulan Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah tentang ekonomi dan penerapannya hingga tantangan masyarakat yang besar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/

Kontak Media:

Savitha Ravindran

Manajer Hubungan Masyarakat Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Manajer Humas Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Kepala Humas Global

douglas.chew@ebc.com

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat dilihat di

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94dc67e3-5efc-46bb-9e48-0cb8ff3bce80/id

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7947de34-6137-46a2-b7e8-8183ecc273c4/id

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a45a3118-2bc7-4f3b-af6b-c721195b1fef/id