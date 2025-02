Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Indonesian Korean Malay Thai

EBC Financial Group, 인도의 샤크티 재생 연구소 (SRI)와 파트너십 구축해 소외된 지역사회 지원과 토착민 보호 노력 증진에 나서

서벵골 지역의 학교 후원과 글로벌 환경 다큐멘터리 지원으로 교육과 지속 가능성에 대한 EBC의 노력 부각