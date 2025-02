EBC Financial Group Bekerjasama dengan Shakti Regeneration Institute untuk Memperkasakan Komuniti Terpinggir dan Menggalakkan Usaha Pemuliharaan Orang Asli

RANAGHAT, India, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), sebuah pembrokeran kewangan global terkemuka, dengan bangganya mengumumkan inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) yang terkini melalui perkongsian strategik dengan Shakti Empowerment Education Foundation, sebahagian daripada Shakti Regeneration Institute (SRI). Kerjasama ini akan menyokong sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith di Bengal Barat, India, memberikan 50 pelajar berpendapatan rendah akses kepada bahan pendidikan penting, pakaian seragam, kelas jahitan vokasional dan aktiviti kokurikulum.



Perkongsian ini membentuk sebahagian daripada strategi CSR EBC yang lebih luas, yang melengkapkan peranannya sebagai pembrokeran kewangan global, membolehkan akses kepada pasaran global sambil menggalakkan pendidikan yang saksama dan pembangunan mampan dalam komuniti yang mana peluang ekonominya terhad.

EBC Financial Group telah menyokong siri pendidikan awam What Economists Really Do (WERD) Universiti Oxford melalui penajaan dua episod: The Economics of Tax Evasion pada tahun 2023 dan Macroeconomics and Climate pada bulan November 2024. Episod-episod ini menerokai cara ekonomi boleh menangani isu masyarakat yang penting dan mencerminkan misi EBC yang lebih luas untuk memperkasakan pembuatan keputusan termaklum—prinsip yang turut memacu pembrokeran global perkhidmatannya, membolehkan individu dan institusi mengemudi pasaran kewangan dengan yakin. Siri WERD dihasilkan secara bebas oleh Jabatan Ekonomi, mempamerkan dedikasinya untuk merapatkan penyelidikan akademik dan cabaran dunia sebenar.

Bersama-sama, inisiatif ini menunjukkan dedikasi EBC untuk memajukan akses pendidikan, menggalakkan wacana kritikal dan menangani cabaran saling berkaitan pembangunan dan kemampanan sosio-ekonomi. Mengalihkan tumpuan kepada India, perkongsian EBC dengan SRI memperkukuhkan misinya untuk memacu perubahan masyarakat jangka panjang di peringkat tempatan, melengkapkan individu dengan alat untuk berkembang maju dan menyumbang kepada pembangunan komuniti mereka sambil menggalakkan pembangunan mampan di peringkat akar umbi.

Sebagai tambahan kepada tajaan kritikal ini, kepimpinan EBC dalam advokasi global dicerminkan dalam sumbangannya kepada dokumentari #TheRegenerationGeneration yang akan datang, inisiatif SRI yang diarahkan oleh pengasasnya, Indrani Pal-Chaudhuri. Filem tersebut, yang menangani keperluan mendesak untuk kewangan dan pendidikan regeneratif, menyerlahkan usaha pemenang Hadiah Nobel, inovator, pemimpin perniagaan, pendidik dan pemimpin Orang Asli yang bekerjasama untuk melindungi ekosistem dan komuniti yang terdedah daripada ancaman perubahan iklim yang semakin meningkat. Ia juga menampilkan temu bual dengan David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd. dan Profesor Teytelboym dari Jabatan Ekonomi, Universiti Oxford. Penglibatan EBC merentasi kedua-dua projek sosial menekankan komitmennya untuk bukan sahaja menyokong komuniti tempatan tetapi juga memacu kesedaran dan tindakan global ke arah masa depan yang mampan dan saksama.





Barrett menyatakan kepentingan strategik perkongsian ini: “Di EBC, kami menyedari kuasa sebenar pendidikan mewujudkan asas untuk mengubah masyarakat dan membuka jalan kepada perubahan yang berkekalan. Perkongsian kami dengan Shakti Regeneration Institute adalah lebih daripada penajaan—ia mencerminkan dedikasi kami untuk memajukan generasi akan datang, sambil menyokong sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith dalam membekalkan kanak-kanak yang terpinggir dengan alat yang mereka perlukan untuk berjaya. Melalui penglibatan kami dalam dokumentari #TheRegenerationGeneration 2025, kami memperkuatkan suara masyarakat Orang Asli dan menyokong pemeliharaan warisan budaya dan alam sekitar mereka. Serupa itu, kerjasama kami dengan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford dalam program WERD mereka menggariskan dedikasi kami untuk mempertingkatkan pemahaman global tentang isu ekonomi dan masyarakat yang kritikal. Melalui pelaburan dalam pendidikan di setiap peringkat, kami menyasarkan untuk mencipta peluang, menggalakkan keseimbangan dan menangani cabaran masa ini. Usaha ini sejajar secara lancar dengan nilai teras kami iaitu integriti, tanggungjawab dan kemampanan.”

Ajay Pal-Chaudhuri, Pengerusi dan Pengasas Shakti Regeneration Institute berkata, “Kami sangat teruja untuk mengumumkan perkongsian kami dengan EBC Financial Group, sebuah kerjasama yang merangkumi penumpuan tanggungjawab korporat dan kesan global. Bersama-sama, kami memulakan perjalanan transformatif, menggabungkan kekuatan kami dalam pendidikan dan advokasi ekologi untuk memperkasakan komuniti di seluruh dunia. Dengan sokongan EBC, kami bukan sahaja memperkasakan kanak-kanak yang terpinggir melalui pendidikan tetapi juga meningkatkan kesedaran global tentang cabaran kritikal yang dihadapi komuniti Orang Asli dan nasib ekosistem yang terdedah.”

Nilai Asas di Teras Misi EBC

Komitmen EBC untuk membuat perbezaan bermakna sejajar dengan nilai terasnya iaitu dedikasi, tanggungjawab dan integriti. Dengan memastikan sumber kewangan diarahkan kepada projek yang memberi kesan, EBC menunjukkan bagaimana tanggungjawab korporat boleh memupuk perubahan dunia sebenar, menyumbang kepada kebajikan masyarakat dan pemeliharaan ekosistem yang mengekalkan populasi yang terdedah. Beroperasi di bawah peraturan peringkat teratas, EBC menggabungkan misinya untuk melengkapkan pelabur dengan akses kepada pasaran global seperti mata wang, indeks dan komoditi dengan pelaburan sosial yang memberi kesan yang menyumbang kepada kebajikan dan kemampanan komuniti.





Sekolah Ramakrishna Vedanta Vidyapith, yang akan meraikan ulang tahun ke-25 penubuhannya pada bulan Januari 2025, telah menjadi institusi penting dalam memajukan komuniti setempat di Bengal Barat. Melalui program pendidikannya, sekolah ini memperkasakan kanak-kanak dan wanita dari latar belakang yang terpinggir, membantu mereka memecahkan kitaran kemiskinan dan menyumbang secara positif kepada komuniti mereka. Sokongan EBC mempertingkatkan misi sekolah tersebut, membantu memastikan kanak-kanak ini bukan sahaja menerima pendidikan asas tetapi juga latihan vokasional dan peluang pembinaan komuniti yang akan mempersiapkan mereka untuk kejayaan jangka panjang. Maklumat lanjut mengenai SRI dan misinya boleh didapati di www.shaktiregeneration.org.

Untuk maklumat lanjut tentang punca dan inisiatif EBC, sila layari https://www.ebc.com/ESG.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan perkhidmatannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC membolehkan pelabur runcit, profesional dan institusi mengakses pelbagai pasaran global dan peluang perdagangan, termasuk mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Diiktiraf oleh pelbagai anugerah, EBC berbangga kerana mematuhi tahap piawaian etika dan peraturan antarabangsa yang terkemuka. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group terdiri daripada para profesional berpengalaman luas lebih 30 tahun dalam institusi kewangan utama, yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula dari bulan Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Oxford University yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

