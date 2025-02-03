EBC Financial Group 與 Shakti Regeneration Institute 攜手合作，改善邊緣社區生活，推動原住民保育工作

拉納加特，印度, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的金融券商 EBC Financial Group (EBC) 很榮幸宣佈，與隸屬 Shakti Regeneration Institute (SRI) 的 Shakti Empowerment Education Foundation 建立策略合作夥伴關係，作為 EBC 最新的企業社會責任 (CSR) 計劃。 這項合作將支援印度西孟加拉邦的 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 學校，為 50 名來自低收入家庭的學生提供基本教材、校服、職業縫紉課程和課外活動。



圖片版權所有：Shakti Regeneration Institute

這項合作夥伴關係是 EBC 更廣泛 CSR 策略的一部分，使 EBC 作為全球金融券商的角色更加充實，讓 EBC 能夠進入全球市場，同時在經濟機會有限的社區推動公平教育和可持續發展。

為支援牛津大學的經濟學家都做了甚麼 (What Economists Really Do) (WERD) 公共教育系列，EBC Financial Group 贊助了其中兩集節目：2023 年的逃稅的經濟學 (The Economics of Tax Evasion) 及 2024 年 11 月的宏觀經濟學與氣候 (Macroeconomics and Climate)。 這兩集節目探討經濟學如何解決重大社會問題，並反映 EBC 推動明智決策的更廣泛使命—這原則亦推動了 EBC 的全球經紀服務，使個人和機構能夠自信地駕馭金融市場。 WERD 系列由經濟學系獨立製作，展現其致力彌合學術研究與現實世界的挑戰。

這些舉措共同體現了 EBC 致力推進教育普及、促進批判論述，以及應對社會經濟發展和可持續發展的相互關聯挑戰。 將重心轉向印度，EBC 與 SRI 的合作夥伴關係加強了其在當地層面推動長期社會變革的使命，為個人提供實現成長進步並為社區發展作出貢獻的工具，同時促進基層的可持續發展。

除了這項重要的贊助，EBC 對即將推出的紀錄片 #TheRegenerationGeneration 作出的貢獻亦反映其在全球倡導方面的領導地位，該紀錄片為 SRI 一項倡議，由 SRI 創始人 Indrani Pal-Chaudhuri 執導。 該電影針對再生金融和教育的迫切需求，突顯出諾貝爾獎得主、改革者、商界領袖、教育家和原住民領袖共同作出的努力，以保護脆弱的生態系統和保護社區免受日益嚴重的氣候變化威脅。 該電影還採訪了 EBC Financial Group (UK) Ltd. 行政總裁 David Barrett 和牛津大學經濟學系的 Teytelboym 教授。 EBC 參與這兩項社會項目，顯示其不僅致力支持當地社區，亦致力推動全球意識和行動來實現可持續和公平的未來。





Barrett 表達了這項合作夥伴關係的策略重要性：「在 EBC，我們明白到，教育的真正力量會為改變社會和創造持久變革的道路奠定基礎。 我們與 Shakti Regeneration Institute 的合作夥伴關係不僅僅限於贊助，更反映出我們致力提升下一代的能力，因為我們支持 Ramakrishna Vedanta Vidyapith 學校為邊緣兒童提供成長進步所需的工具。 透過參與 #TheRegenerationGeneration 2025 紀錄片項目，我們將原住民社區的聲音放大，並支持保護他們的文化和環境遺產。 同樣地，我們與牛津大學經濟學系在 WERD 計劃上的合作，亦突顯出我們致力增進全球對重要經濟與社會問題的了解。 透過向各級教育進行投資，我們旨在創造機會、促進公平，並應對當代挑戰。 這些努力完全符合我們的誠信、責任和可持續發展的核心價值。」

Shakti Regeneration Institute 主席兼創辦人 Ajay Pal-Chaudhuri 表示：「我們很高興宣佈與 EBC Financial Group 建立合作夥伴關係，這項合作體現了企業責任與全球影響力的融合。 我們攜手踏上變革之旅，結合我們在教育和生態倡導方面的優勢，改善全球社區。 在 EBC 的支持下，我們不僅透過教育增強了邊緣兒童的能力，亦提高了全球對原住民社區面臨的嚴峻挑戰和脆弱生態系統困境的認識。」

EBC 使命核心的基本價值觀

EBC 致力作出有意義的改變，這與其奉獻精神、責任和誠信的核心價值觀一致。 透過確保財務資源用於有影響力的項目，EBC 樹立了企業責任如何促進現實世界轉變的典範，為社區福祉及保護弱勢群體賴以為生的生態系統作出貢獻。 EBC 在頂級監管下營運，將其為投資者提供進入貨幣、指數和大宗商品等全球市場的使命，與可對社區福祉和可持續發展作出貢獻的具影響力社會投資結合起來。





Ramakrishna Vedanta Vidyapith 學校將於 2025 年 1 月慶祝創校 25 週年，該校一直是改善西孟加拉邦當地社區的重要機構。 該校透過教育計劃提升來自邊緣背景的兒童和婦女的能力，幫助他們打破貧窮的惡性循環，並為社區作出積極貢獻。 EBC 的支持增強了學校的使命，幫助確保這些兒童不僅能接受基礎教育，還能獲得職業培訓和社區建設機會，讓他們為實現長期成功做好準備。 如欲了解更多有關 SRI 及其使命的資訊，請瀏覽 www.shaktiregeneration.org。

如欲了解更多有關 EBC 理念和計劃的資訊，請瀏覽 https://www.ebc.com/ESG。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，以提供的金融券商及資產管理服務而享負盛名。 透過策略佈局，EBC 的業務遍及各個著名的金融中心，在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地均設有辦事處；EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇，包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 曾屢獲殊榮，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是 United Nations Foundation 旗下 United to Beat Malaria 運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支援牛津大學經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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