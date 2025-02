Une nouvelle étude révèle que les marques automobiles chinoises pourraient convaincre les acheteurs européens sceptiques grâce à une simple réduction tarifaire de 10 %

L’étude Chinese Automotive Brand Impact Study (impact des marques automobiles chinoises) d’Escalent met en garde les constructeurs automobiles bien implantés en Europe contre la menace que constitue le sentiment croissant des acheteurs de voitures neuves à l’égard des marques automobiles chinoises

LONDRES, 03 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les constructeurs automobiles bien implantés doivent « constamment surveiller leurs arrières » alors que le sentiment positif à l’égard des marques automobiles chinoises ne cesse de croître parmi les acheteurs européens de voitures neuves, en particulier les plus jeunes. Cette mise en garde émane de l’étude Chinese Automotive Brand Impact Study (impact des marques automobiles chinoises), publié par Escalent, cabinet d'analyse de données et de conseil, qui révèle que même parmi les consommateurs habituellement réticents à acheter des marques chinoises, le prix constitue un facteur de motivation déterminant, susceptible de les transformer de « consommateurs biaisés » à « acheteurs » avec peu d'effort.

Selon l’étude menée en octobre et novembre 2024 auprès de plus de 1 600 acheteurs de voitures neuves en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), l’ampleur de la réduction tarifaire varie en fonction de l’âge et du pays. La réduction tarifaire moyenne est de 27 %, tandis qu’environ un tiers des acheteurs serait intéressé si la différence de prix était comprise entre 11 % et 20 %. Une personne sur dix n’a besoin que d’un avantage de prix de 10 % pour susciter son intérêt.

Dans l’ensemble, la majorité (72 %) des acheteurs de voitures neuves s’attendent à ce que les voitures chinoises soient moins chères que les marques bien implantées. Pourtant, les marques chinoises — en particulier leurs véhicules électriques (VE) — se sont éloignées de leur image de « copie bon marché » et sont considérées comme aussi innovantes que les autres marques mondialement connues. Les jeunes acheteurs sont moins enclins à cataloguer les marques chinoises comme l’option la plus économique et ont moins besoin d’une incitation financière. Dans la tranche d’âge des moins de 35 ans, 19 % des personnes interrogées n’auraient besoin que d’une réduction de 10 % pour envisager l’achat d’une voiture chinoise.

Dans le sud de l’Europe (Italie et Espagne), où le regard sur les marques chinoises est plus positif, l’espoir de réductions plus importantes se fait sentir. Le prix élevé des VE, ainsi que le manque d’infrastructures de recharge, ont entraîné une stagnation de la demande. De ce fait, les acheteurs souhaitent se voir proposer plusieurs options tarifaires d’entrée de gamme.

Mark Carpenter, directeur général d’Escalent UK, a déclaré : « Nous avons pu constater que, d’une façon générale, les produits en provenance de Chine souffraient d’un manque de crédibilité par rapport à d’autres pays. Mais lorsqu’il s’agit de voitures, l’écart se réduit déjà un peu, les gens étant prêts à changer d’avis pour une voiture affichant un prix et une qualité comparables. Il existe manifestement un point charnière où les gens sont prêts à abandonner leurs idées préconçues pour devenir des acheteurs intéressés.

Pour les marques automobiles chinoises qui cherchent à accélérer leur croissance en Europe, c’est l’occasion de se frayer un chemin dans l’esprit des consommateurs à une vitesse sans précédent, et les résultats sont déjà manifestes. Malgré l’annonce de frais de douane allant de 17 % à 35 % sur certains marchés, les marques chinoises participent à des campagnes de parrainage et de publicité très médiatisées et sont davantage présentes dans les espaces de vente des concessionnaires ».

Et celui-ci a ajouté : « Cet accent mis sur la “marque”, associé à une offre de prix probablement inférieure aux autres propositions, pourrait révolutionner très rapidement le paysage des VE en Europe. Même avec des niveaux d’activité quelque peu balbutiants, cela devrait tirer la sonnette d’alarme pour les marques automobiles bien implantées qui doivent prêter attention à cette menace grandissante ».

Selon l’étude d’Escalent sur l’impact des marques automobiles chinoises, au moins un automobiliste sur cinq (toutes marques de véhicules confondues) envisagerait « probablement » ou « certainement » de choisir une marque chinoise, ce qui témoigne d’un intérêt massif à cet égard. Selon M. Carpenter, certaines marques sont plus en danger que d’autres et « l’ordre de classement des marques les plus en péril » pourrait en surprendre plus d’un. Dans ce classement, on retrouve des constructeurs sud-coréens, allemands, français, japonais et italiens, ce qui indique que l’attrait pour les marques chinoises est beaucoup plus important que de se limiter à des domaines spécifiques du marché.

Autres points marquants de l’étude :

MG grimpe « l’échelle de la notoriété » : si la plupart des gens n’ont jamais entendu parler de la plupart des marques automobiles chinoises, leur notoriété ne cesse d’augmenter. MG (22e) et BYD (25e) figurent parmi les 25 marques automobiles les plus réputées, une liste où les marques allemandes et françaises prédominent. Si des marques telles que MG, Polestar et BYD sont les plus connues, Xiaomi se situe à mi-chemin entre conscient et inconscient, et la notoriété de NIO est en pleine croissance grâce aux plans de lancement de sa nouvelle marque de VE abordables, Onvo, en Europe cette année.

BYD imite les tactiques familières d'autres nouveaux venus : en copiant la stratégie de Hyundai avec sa campagne télévisée dans toute l'Europe et son parrainage de l'Euro 2024, BYD crée un véritable élan pour la marque et diffuse ses messages à grande échelle. C'est désormais la marque chinoise la plus populaire parmi les acheteurs de voitures neuves en Europe. En effet, près d'une personne sur trois déclare qu'elle envisagerait probablement ou certainement d'acheter un véhicule de cette marque.

: en copiant la stratégie de Hyundai avec sa campagne télévisée dans toute l’Europe et son parrainage de l’Euro 2024, BYD crée un véritable élan pour la marque et diffuse ses messages à grande échelle. C’est désormais la marque chinoise la plus populaire parmi les acheteurs de voitures neuves en Europe. En effet, près d’une personne sur trois déclare qu’elle envisagerait probablement ou certainement d’acheter un véhicule de cette marque. Les marques chinoises gagnent du terrain dans les différentes tranches d’âge : BYD figure dans le top 10 des marques les plus visibles au cours des six derniers mois, devant des marques plus implantées. Contrairement à la norme du marché, les acheteurs de voitures plus âgés sont plus susceptibles d’avoir entendu parler de BYD et de MG, tandis que les personnes âgées de moins de 35 ans sont plus susceptibles de se souvenir d’interactions avec Xiaomi, NIO et Chery.



Pour obtenir de plus amples informations sur l’étude d’Escalent relative à l’impact des marques automobiles chinoises, consultez le site https://landing.escalent.co/chinese-automotive-brand-impact-study-europe

Méthodologie

L’étude d’Escalent sur l’impact des marques automobiles chinoises a été menée auprès d’un échantillon représentatif composé de 1 630 répondants âgés de 18 à 80 ans, détenteurs d’un modèle de véhicule principal depuis 2016 ou plus récent, et envisageant de s’équiper d’un véhicule neuf dans les cinq prochaines années. Les personnes interrogées provenaient de cinq pays européens : France (n = 326), Allemagne (n = 326), Italie (n = 326), Espagne (n = 326) et Royaume-Uni (n = 326). L’enquête s’est déroulée du 3 octobre au 12 novembre 2024. La pondération des données s’est faite par âge et par sexe pour correspondre aux données démographiques de la population d’acheteurs de véhicules neufs, mais aussi par type de véhicule pour correspondre aux ventes actuelles. L’échantillon de cette recherche provient d’un panel en ligne opt-in. Toute marge d’erreur constatée ou tout test d’interprétation estimé repose ainsi sur des hypothèses statistiques identiques aux données recueillies à partir d’un échantillon aléatoire. Escalent fournira, sur demande, le libellé exact des questions posées au cours de cette enquête.

À propos d’Escalent

Escalent est un cabinet d’analyse de données et de conseil primé, spécialisé dans les secteurs d’activité en pleine mutation et traversant une phase de transformation opérationnelle. Activateurs du progrès depuis plus de 40 ans, nous accélérons la croissance des entreprises en créant un flux transparent entre les données primaires, secondaires, sous licence et commerciales internes, et en fournissant des services de conseil et de consultation, de l’analyse à la mise en œuvre. Notre équipe rassemble 1 800 collaborateurs depuis l’acquisition de C Space et de Hall & Partners en avril 2023. Escalent est domiciliée à Livonia, dans l’État du Michigan, et possède des sites à travers les États-Unis, l’Australie, le Canada, la Chine, l’Inde, l’Irlande, les Philippines, Singapour, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Rendez-vous sur escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner les marques qui redessinent la face du monde.

