Crédit Agricole Loire Haute-Loire : communiqué financier au 31 décembre 2024

Communiqué de presse à fin décembre 2024

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Saint-Etienne, publié le 03 février 2025

Le vendredi 31 janvier 2025, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2024.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a maintenu un bon niveau d’activité en 2024.

La Caisse Régionale poursuit son développement sur le modèle de banque universelle de proximité en amplifiant l’intensité relationnelle avec ses clients. Dans ce cadre le Crédit Agricole Loire Haute-Loire propose à ses clients le meilleur de l’humain avec 1 397 collaborateurs (dont 79 alternants) engagés sur le territoire, et du digital avec un site de gestion des comptes en ligne et l’application « Ma Banque ».

Le bon niveau d’activité s’illustre entre autres par des encours de collecte qui progressent de +1,5 % sur un an à 16,5 Mds€.

La collecte bilan, premier levier de financement de l’économie de proximité en circuit court, augmente de +0,6 % avec une hausse de +8 % sur les livrets au détriment des produits d’épargne logement (-8 %) tandis que les dépôts à terme progressent de +4,8 % entrainant une baisse concomitante des dépôts à vue.

La collecte hors-bilan progresse notamment avec des encours assurance-vie en augmentation.

Les encours de crédits clientèle sont stables à 10,3 Mds€ avec un marché immobilier ligérien et altiligérien encore « grippé » après deux années de hausse des taux d’intérêt et un investissement des professionnels et des entreprises prudent dans un contexte économique difficile à lire.

Dans ce marché moins dynamique (encours crédits habitat toutes banques stable) le Crédit Agricole Loire Haute-Loire maintient sa part de marché habitat à plus de 31 %* et confirme son rang de premier financeur du territoire.

Dans le détail, les encours de crédits évoluent comme suit :

Crédits habitat : +0,3 %,

Crédits équipement +1,1 % (à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales),

Crédits de trésorerie -11,1 % (dont -36,3 % sur l’encours PGE qui continue à s’amortir).





Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est attentif à la protection de ses clients, de leurs biens et de leurs projets et gère ainsi un portefeuille de plus de 375 000 contrats (assurances automobile et 2 roues, multirisque habitation, assurances santé et prévoyance, …) en progression de +0,6 % au 31/12/2024.

Enfin, sur l’année 2024, la Caisse Régionale reste attractive avec plus de 19 500 entrées en relation.

45 % des clients de la Caisse Régionale sont sociétaires (227 688 sociétaires). Ces sociétaires sont représentés par 776 administrateurs.

Une banque résiliente et performante : 2024 voit la Marge d’Intermédiation Globale (hors Epargne Logement) repartir à la hausse après 2 années de baisse.

Le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une progression de +2,8 % sur un an à 277,2 M€.

La Marge d’Intermédiation Globale (MIG) diminue de -0,8 % sur un an. Cependant, après deux années consécutives de contraction suite à la hausse rapide des taux du passif, la MIG 2024 retraitée des impacts de provisions Epargne Logement se redresse de +4,5 %.

Les bonnes performances des investissements des fonds propres de la Caisse Régionale et la hausse du dividende de la SAS Rue La Boétie ** se traduisent par une hausse de +9,4 % du PNB lié aux placements pour compte propre.

A 174,9 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +6 % par rapport à décembre 2023. Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue à investir, au profit de ses clients et de l’économie, tant sur les moyens humains que technologiques.

Le coût du risque s’établit à 21,3 M€ (en baisse de -5,5 M€). Il se concentre sur le risque avéré (20,4 M€) qui augmente en lien avec la conjoncture économique. Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 2,36 % à fin décembre 2024. Le taux de couverture des créances douteuses, dont créances en période d’observation, s’élève à 47 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 5,2 M€, le résultat net social atteint 76,3 M€ (+2,4 %).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 77,8 M€ en intégrant 19,8 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100 % de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 61,94 € au 31 décembre 2024 en progression de +7,3 % sur un an.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 27 mars 2025 le versement d’un dividende de 2,83 € par CCI soit un rendement de 4,57 % par rapport au cours du 31/12/2024.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



12-2024



Variation Encours de collecte 16 465 +1,5 % Encours de crédits clientèle 10 291 +0,0 % PNB 277,2 +2,8 % Charges de fonctionnement (174,9) +6,0 % Résultat brut d’exploitation 102,2 -2,3 % Résultat net social 76,3 +2,4 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



12-2024



Variation PNB 425,7 -1,2 % Charges de fonctionnement (297,5) +3,7 % Résultat brut d’exploitation 128,2 -10,9 % Résultat net consolidé – part du Groupe 77,8 +14,9 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 30 septembre 2024, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,7 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 29,51 % pour un minimum règlementaire de 11,47 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,7 Mds€ et représentent 18 % du bilan dont le total s’élève au 30/09/2024 à 15,1 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 30,8 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,5 %.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est engagé et agit chaque jour pour la Loire et la Haute-Loire.

Engagés ! et créateurs de valeurs et d’avenir pour nos clients et notre territoire : notre stratégie d’entreprise va se poursuivre en 2025.

Engagés ! pour accompagner la transition énergétique et bas carbone :





Des initiatives innovantes et collectives comme « LHL Énergie » traduisent notre ambition d’être un acteur clé de la transition énergétique sur notre territoire. Nous soutenons les projets qui favorisent une économie durable et locale, et nous mobilisons toutes les compétences du Groupe Crédit Agricole pour amplifier cette action en proximité.

Engagés ! pour renforcer l’offre de logement du territoire :





Nous encourageons les projets de rénovation énergétique des logements et nous avons lancé notre activité d’investisseur dans l’immobilier résidentiel avec la foncière « LHL Immobilier » contribuant ainsi à développer l’offre de logements en Loire et en Haute-Loire.



Engagés ! pour renforcer l’offre de soins du territoire :





Nous agissons pour accompagner avec expertise les professionnels de santé partout en Loire Haute-Loire. Nous accompagnons ces acteurs essentiels à notre territoire en répondant à leurs besoins professionnels et personnels, avec cette volonté de renforcer l’offre de soins de la Loire et de la Haute-Loire.

Engagés ! pour développer l’attractivité du territoire :





Nous sommes le partenaire du territoire en accompagnant l’innovation, l’inclusion, la culture, l’éducation et le sport notamment par nos actions envers le tissu associatif de la Loire et de la Haute-Loire.

Engagés ! le partenaire des agriculteurs du territoire :





Partenaire historique des agriculteurs, nous sommes présents pour les accompagner face aux défis de compétitivité, d’adaptation aux changements climatiques et de transmission des exploitations.

Engagés ! le partenaire des entrepreneurs et des dirigeants du territoire :





Nous soutenons les entreprises locales de la création à la transmission en passant par toutes les étapes de la vie de chaque entreprise.

Nous portons une attention toute particulière pour accompagner l’installation des jeunes entrepreneurs. Nous avons mis en œuvre plus de 400 prêts d’honneur en 2024. C’est autant de porteurs de projet qui ont été accompagnés par ce dispositif qui constitue l’apport nécessaire au démarrage d’activité.

*donnée au 31/10/2024

**La SAS Rue de la Boétie est la société par actions simplifiées, créée en 2001, qui rassemble toutes les actions de Crédit Agricole SA détenues par les Caisses Régionales (à tout moment plus de 50 %).

www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric ROYON

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

