3.februar 2025

Aktietilbagekøb i Danske Bank afsluttet: Transaktioner i uge 5

Danske Bank A/S’ aktietilbagekøbsprogram for 5,5 mia. kr., der blev offentliggjort den 2. februar 2024 og var planlagt til at slutte senest 31. januar 2025, er nu afsluttet. Under programmet er der samlet tilbagekøbt 27.189.496 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 5,5 mia. kr. i perioden op til programmets afslutning. De tilbagekøbte aktier forventes annulleret med forbehold for godkendelse på den ordinære generalforsamling, som afholdes den 20. marts 2025.

Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet var at reducere aktiekapitalen i Danske Bank A/S. Programmet er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet Safe Harbour Reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 5 foretaget følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 26 612 542 201,9820 5 375 255 190 27/01/2025 120 000 214,3033 25 716 396 28/01/2025 115 000 214,9317 24 717 146 29/01/2025 110 000 217,4796 23 922 756 30/01/2025 115 000 217,8401 25 051 612 31/01/2025 116 954 216,6392 25 336 821 I alt akkumuleret i uge 5 576 954 216,2126 124 744 730 I alt akkumuleret

under aktietilbagekøbsprogrammet



27 189 496 202,2840







5 499 999 920

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 3,15 pct. af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret form for hver transaktion vedhæftes i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

