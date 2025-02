Tegningsprospekt for andelsklasserne i afdelingen Globale Aktier Indeks Akk. KL, der markedsføres under Investeringsforeningen BIX

Vedhæftet offentliggøres tegningsprospekt for andelsklasserne Globale Aktier Indeks Akk. A og Globale Aktier Indeks Akk. W i afdelingen Globale Aktier Indeks Akk. KL, der markedsføres under Investeringsforeningen BIX.

Tegningsperioden for afdelingens andelsklasser løber fra den 18. februar 2025 til og med den 3. marts 2025, kl. 16.00, og andelene udbydes i tegningsperioden til tegningskurs DKK 100,17.

Andelsklassen Globale Aktier Indeks Akk. A forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 7. marts 2025.

Tegningsprospektet samt andelsklassernes Dokument med central Information kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.



