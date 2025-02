GUERBET : Mise en oeuvre d’un nouveau Contrat de Liquidité avec NATIXIS-ODDO BHF

Mise en œuvre d’un nouveau Contrat de Liquidité avec NATIXIS-ODDO BHF

Villepinte, le 3 février 2025 : Guerbet (FR0000032526 GBT), leader mondial de l’imagerie médicale, annonce avoir mis fin au contrat de liquidité en cours depuis le 9 mars 2022 et confier à NATIXIS ODDO BHF, à compter du 3 février 2025, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action GUERBET sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 996 actions

340 083,86 euros

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

10 996 actions

340 083,86 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021

en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;

Ou, à la demande de GUERBET, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par GUERBET à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de 15 jours calendaires.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israel et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com



Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.1.56.88.11.19 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

