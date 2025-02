BioNTech schließt Übernahme von Biotheus ab

Die Übernahme ist ein wichtiger Teil von BioNTech’s Onkologie-Strategie, die darauf abzielt, BNT327 als tumorübergreifende (Pan-Tumor-) Technologieplattform für die Behandlung von fortgeschrittenen Krebserkrankungen zu etablieren.

Mit dem Abschluss der Übernahme erweitert BioNTech ihre unternehmenseigenen Fähigkeiten zur Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von innovativen BNT327-Kombinationstherapien sowie bispezifischen Antikörpern.

Biotheus wird eine neue indirekte chinesische Tochtergesellschaft von BioNTech, die das Netzwerk des Unternehmens um ein lokales Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine hochmoderne Produktionsanlage für Biologika ergänzt.

MAINZ, Deutschland, 3. Februar 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) gab heute den Abschluss der Übernahme von Biotheus („Biotheus“) bekannt. Biotheus ist ein Biotechnologie-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung innovativer Antikörper widmet, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patientinnen und Patienten mit Krebs oder entzündlichen Erkrankungen zu adressieren. Die Übernahme wurde im November 2024 bekannt gegeben und baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit bezüglich des Produktkandidaten BNT327 sowie weiterer bispezifischer Antikörperkandidaten auf. BNT327 ist ein bispezifischer Antikörperkandidat in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung, der auf PD-L1 und VEGF-A abzielt.

Die Übernahme ist Teil von BioNTech’s Onkologie-Strategie, die darauf abzielt, die unternehmenseigenen Fähigkeiten zur Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von BNT327 als tumorübergreifende Technologieplattform für Kombinationstherapien zu stärken. Durch den Abschluss der Übernahme erhält BioNTech die vollen weltweiten Rechte an BNT327 und allen anderen Kandidaten aus Biotheus’ Pipeline sowie der firmeneigenen Technologieplattform zur Herstellung von Antikörpern und der Expertise des Unternehmens zur Herstellung von bispezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Biotheus wird eine neue indirekte chinesische Tochtergesellschaft von BioNTech, die das Netzwerk des Unternehmens um ein lokales Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine hochmoderne Produktionsanlage für Biologika ergänzt.

Die Transaktion für den Erwerb von 100 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Biotheus umfasst eine Zahlung von 800 Millionen US-Dollar, überwiegend in bar sowie zu einem kleinen Teil in Form von BioNTech American Depositary Shares, zuzüglich zusätzlicher erfolgsabhängiger Zahlungen von bis zu 150 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Über BNT327

BNT327 ist ein neuartiger bispezifischer Antikörperkandidat, der mit der Blockade des PD-L1-Checkpoints sowie der Neutralisierung von VEGF-A zwei komplementäre, im Onkologiebereich validierte Mechanismen, in einem einzigen Molekül kombiniert. Die Checkpoint-Blockade zielt darauf ab, die Fähigkeit der T-Zellen, Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören, wiederherzustellen. Gleichzeitig soll die Neutralisierung von VEGF-A dem immununterdrückenden Effekt des Tumors in seiner Mikroumgebung entgegenwirken sowie die Bildung von neuen Blutgefäßen am Tumor (Tumorangiogenese) hemmen. Ziel ist es somit die Blut- und Sauerstoffversorgung der Tumorzellen zu unterbinden und schließlich ihr Wachstum und ihre Vermehrung zu verhindern. BNT327 differenziert sich möglicherweise durch seinen Wirkmechanismus, der sich gegen den Rezeptor PD-L1 auf den Tumorzellen richtet. Dieser Ansatz zielt darauf ab BNT327 in der Mikroumgebung des Tumors anzureichern und somit eine lokalisierte Anti-Krebs-Aktivität zu fördern. Studiendaten zeigen, dass die kombinierte Blockade des PD-(L)1-Signalwegs und der VEGF-A-gesteuerten Bildung einer immunsupprimierenden Mikroumgebung zu synergistisch verstärkten Anti-Tumor-Immunantworten bei verschiedenen soliden Tumorarten führt.1,2

Bislang wurden mehr als 750 Patientinnen und Patienten in klinischen Studien mit BNT327 behandelt. Derzeit laufen mehrere klinische Studien, in denen BNT327 entweder als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Behandlungsmodalitäten, die auf verschiedene onkogene Signalwege abzielen, in zahlreichen soliden Tumorindikationen untersucht wird. Mehrere globale Studien laufen derzeit bzw. sollen 2025 beginnen, darunter drei globale klinische Studien mit Zulassungspotenzial für die Erstlinienbehandlung von kleinzelligem Lungenkrebs (small cell lung cancer, „SCLC“), nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (non-small cell lung cancer, „NSCLC“) sowie dreifach negativem Brustkrebs (triple negative breast cancer, „TNBC“). In weiteren Studien soll die Kombination von BNT327 mit BioNTechs unternehmenseigenen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat („ADC“)-Kandidaten untersucht werden. Bei erfolgreicher Entwicklung und Zulassung beabsichtigt BioNTech, diesen bispezifischen Antikörperkandidaten als innovatives immunonkologischen („IO“) Schlüsselmolekül in Kombination mit anderen Behandlungsmodalitäten für ein breites Spektrum von Krebsindikationen einzusetzen.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter DualityBio, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen über die Erwartungen und die erwarteten Auswirkungen dieser Übernahme auf das Geschäft von BioNTech; die Schaffung von langfristigem Wert für die Aktionäre von BioNTech und Biotheus; potenzielle Synergien zwischen BioNTech und Biotheus und ihren Geschäften; die Fähigkeit von BioNTech, BNT327 und andere potenzielle Vermögenswerte in der Pipeline von Biotheus zu erforschen, zu entwickeln und möglicherweise zu kommerzialisieren; die Ausweitung der Geschäftstätigkeit von BioNTech in China; den Beginn, den Zeitplan und Fortschritt sowie die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, einschließlich aktueller und zukünftiger präklinischer und klinischer Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf den erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Rekrutierung, und des Abschlusses von Studien und damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten sowie der Verfügbarkeit von Ergebnissen und dem Zeitpunkt und Ergebnis von Anträgen auf behördliche Genehmigungen und Zulassungen; BioNTechs Erwartungen in Hinblick auf potenzielle zukünftige Kommerzialisierungen im Onkologie-Bereich, einschließlich der Ziele hinsichtlich Zeitplan und Indikationen; den angestrebten Zeitplan und die Anzahl zusätzlicher potenziell zulassungsrelevanter Studien sowie das Zulassungspotenzial jeglicher Studien, die BioNTech möglicherweise initiiert; Gespräche mit Zulassungsbehörden; BioNTechs Erwartungen in Bezug auf geistiges Eigentum; die Auswirkungen von BioNTechs Kollaborations- und Lizenzvereinbarungen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „zielt ab“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „setzt fort“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und sind weder Versprechen noch Garantien und sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und gegenteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Reaktion von Wettbewerbern und Geschäftspartnern von BioNTech und Biotheus auf die geplante Übernahme; die Bindung von Biotheus-Mitarbeitenden; die Pläne von BioNTech für Biotheus; die zukünftige Entwicklung des Geschäfts von BioNTech und die Möglichkeit, dass die Integration nach der Übernahme schwieriger sein könnte als erwartet; das Risiko, dass Biotheus‘ Kollaborationen nicht fortgesetzt werden oder nicht erfolgreich sein werden; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Biotheus, sein geistiges Eigentum zu schützen und zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem Kapitalbedarf von Biotheus, der Verwendung von Kapital und unerwarteten Ausgaben, einschließlich der Fähigkeit von Biotheus, Betriebsausgaben zu verwalten oder Finanzmittel zur Unterstützung geplanter Geschäftsaktivitäten oder zur Prüfung und Durchführung strategischer alternativer Geschäfte zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Biotheus, Personal zu gewinnen und zu halten; die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind; der Wettbewerb durch andere Produktkandidaten; die Fähigkeit von Biotheus und seinen Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung des Unternehmens zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den USA und anderen Ländern; BioNTechs Fähigkeit, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und BioNTechs Produkte und Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Bericht (Form 6-K) für das am 30. September 2024 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKT

Investoranfragen

Michael Horowicz

Investors@biontech.de

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de

---

1 Tzuri N, et al. Sci Rep. 2023;13(1):11923.

2 Kim HJ, et al. Arch Pharm Res. 2022;45(6):401-416.