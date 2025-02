Publicis Groupe : Working with Cancer et de grandes entreprises internationales lancent le congé de dépistage pour faciliter l’accès aux examens

Working with Cancer et de grandes entreprises internationales lancent le congé de dépistage pour faciliter l’accès aux examens

Deux ans après le lancement de Working with Cancer,

Publicis continue à combattre les tabous face au cancer sur le lieu de travail

en encourageant à l’accès aux dépistages

Paris – Le 3 février 2024 – La Fondation Publicis, avec le soutien de grands groupe français et internationaux comme Accor, AXA, HPE, L'Oréal, MSD, Nestlé, Pfizer, Sanofi et UBS, dévoile le nouvel engagement de Working with Cancer : Screening Time Off (congé de dépistage), au travers d’une campagne de sensibilisation qui encourage les entreprises à donner à leurs employés le temps nécessaire pour faire les examens de dépistage du cancer.

Depuis son lancement il y a deux ans au Forum économique mondial de Davos, plus de 2 500 entreprises internationales ont signé le Pledge Working with Cancer, s’engageant ainsi à combattre la stigmatisation de la maladie sur le lieu de travail et à créer un environnement plus ouvert et solidaire pour les 35 millions de personnes atteintes de cancer au sein de leurs entreprises.

Screening Time Off va plus loin en incitant les employeurs à anticiper les risques et encourager les dépistages au sein de leur organisation pour mieux se prémunir contre le cancer.

En France, le cancer est la première cause de mortalité, or près de la moitié des décès qui y sont liés pourraient être évités. Diagnostiqués à temps, de nombreux cancers ont des taux de guérison proches de 90%1. Cependant trop de personnes reportent ou ignorent les dépistages pour des raisons liées à leur activité professionnelle, avec un taux de dépistage inférieur à 50%2.

Screening Time Off propose aux entreprises différents types d’outils pour accompagner les employés dans leurs démarches de prévention. Les entreprises engagées dans ce programme encouragent leurs collaborateurs à prendre connaissance des ressources mises à leur disposition pour s’informer et organiser leur dépistage. Plus de 70 % des personnes déclarent qu'elles sont plus susceptibles de programmer leur prochain dépistage après avoir reçu des messages sur les avantages de la détection précoce3.

La Fondation Publicis est soutenue par l'actrice et activiste contre le cancer du sein Jenna Fischer. Elle prête sa voix pour alerter les employeurs sur l’urgence de mettre en place des dispositifs permettant aux collaborateurs de prioriser les soins préventifs dans leur agenda. Jenna Fischer, qui s'est exprimée sur la détection précoce et le traitement de son propre cancer du sein triple positif de stade 1, joue dans le film de la campagne lancée à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer 2025.

Arthur Sadoun, Président-Directeur général de Publicis Groupe précise : « En seulement deux ans, la mission de Working with Cancer visant à briser la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail a touché la vie de plus de 35 millions d'employés, dans 2 500 entreprises à travers le monde. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin avec Screening Time Off, une nouvelle initiative audacieuse pour éliminer les obstacles aux soins préventifs vitaux. Nous pouvons aider à sauver des vies en encourageant les collaborateurs à prioriser le dépistage du cancer pour une meilleure détection. C'est une étape cruciale dans notre engagement à accompagner les salariés du monde entier à se prémunir contre la maladie. »

Toute l’information sur l’initiative Screening Time Off

Découvrir la campagne ici : Working with Cancer : Screening Time Off

