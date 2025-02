Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens et Bayshore HealthCare s’unissent pour appuyer les vétérans et les Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025

HAMILTON, Ontario, 03 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (CESLDC) est heureux d’annoncer sa présence aux Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025 présentés par ATCO et Boeing, que le soutien généreux de Bayshore HealthCare (Bayshore) a rendu possible.

Grâce au don d’un kiosque d’activation par Bayshore, des représentants du CESLDC seront présents au Village des jeux Invictus de Vancouver pour offrir aux vétérans et à leurs familles des outils et des ressources indispensables sur la gestion de la douleur chronique. De plus, le Balado le plus douloureux du CESLDC enregistrera des épisodes spéciaux en direct pendant les Jeux qui présenteront des histoires inspirantes d’athlètes qui ont surmonté des obstacles importants tout en vivant avec la douleur chronique.

« Le sport a la capacité incroyable d’unir les gens et les Jeux Invictus témoignent de la force, de la résilience et de la camaraderie extraordinaires des vétérans et des militaires, dit Cam Kowalski, directeur de l’Exploitation au CESLDC et vétéran de la GRC. Nous sommes honorés de participer à un événement qui partage notre dévouement pour le rétablissement et le bien-être des vétérans et nous avons hâte de rencontrer les concurrents. Nous remercions Bayshore avec une profonde gratitude de sa générosité en nous offrant cette possibilité. »

En tant que compétition sportive internationale pour les militaires et les anciens combattants blessés ou devenus malades, les Jeux Invictus s’inscrivent dans la mission générale du CESLDC d’aider les vétérans à se rétablir et à surmonter leurs blessures pour vivre une vie pleine et entière après le service.

« Le personnel de Bayshore HealthCare est profondément déterminé à améliorer la vie des vétérans canadiens. Notre collaboration avec le Centre d’excellence sur la douleur chronique aux Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025 témoigne de notre engagement à soutenir ceux et celles qui ont courageusement servi notre pays. Nous sommes honorés de contribuer à un événement aussi marquant et d’offrir aux vétérans les ressources dont ils ont besoin pour gérer la douleur chronique et mener une vie épanouie », a déclaré Kevin Webster, président de Bayshore HealthCare.

Les vétérans, en particulier ceux et celles qui vivent avec des blessures liées au service, font souvent face à des problèmes de santé exceptionnels. La recherche montre qu’ils sont deux fois plus susceptibles de souffrir de douleur chronique que le reste de la population canadienne et que la prévalence de la douleur chronique est encore plus élevée chez les vétéranes.

En tant que centre de recherche, le CESLDC se consacre à une meilleure compréhension de la douleur chronique propre aux vétérans, et à la gestion de cette douleur. En impliquant directement les vétérans, le CESDLC veille à ce que les recherches et les ressources fondées sur des données probantes aient un effet durable et positif sur le bien-être à long terme des vétérans qui souffrent.

À propos du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens

Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens s’associe aux vétérans et à leurs familles partout au Canada pour approfondir la recherche qui répond véritablement à leurs besoins et problèmes uniques, afin d’implanter des normes et des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes qui amélioreront la vie des vétérans et de leurs familles souffrant de la douleur chronique.

À propos de Bayshore HealthCare

Bayshore HealthCare est une entreprise canadienne et l’un des grands fournisseurs de services de santé communautaire du pays. L’entreprise vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être, la dignité et l’indépendance des Canadiennes et des Canadiens de tous âges. Elle offre des services partout au pays et regroupe plus de 80 bureaux de services à domicile, 11 pharmacies et plus de 100 cliniques de soins communautaires. Bayshore compte plus de 18 000 employés et offre des soins à plus de 350 000 clients par année. L’entreprise est lauréate du prix des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2006. https://www.bayshore.ca/

À propos des Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont des compétitions sportives internationales entre militaires et vétérans qui ont subi une blessure ou sont devenus malades pendant leur service. Du 8 au 16 février 2025, la septième édition des Jeux Invictus rassemblera 532 athlètes de 23 pays, dans 11 sports adaptés, et se déroulera dans le magnifique paysage naturel de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie « invaincu » et les Jeux illustrent le courage, la résilience et la force de l’esprit humain. Grâce au pouvoir du sport, les Jeux se veulent un symbole d’espoir pour la guérison et de soutien à la réadaptation, de même qu’un moyen pour favoriser la compréhension et le respect pour ceux et celles qui ont servi leur pays.

Les Jeux Invictus Vancouver Whistler 2025 se tiendront sur les territoires traditionnels des Premières Nations Lil̓wat 7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú 7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique sont les précieux associés fondateurs des Jeux Invictus 2025 à Whistler, Vancouver.

