Célébrez la Journée nationale du ski et du snowboard 2025 : les pentes et les pistes au Canada favorisent la santé, le bien-être et l’esprit communautaire

TORONTO, 03 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien du ski a désigné le 21 février 2025 comme la Journée nationale du ski et du snowboard au Canada cette année. Joignez-vous aux stations de ski partout au pays afin de célébrer la joie, les bienfaits pour la santé et l’esprit communautaire que le ski alpin, la planche à neige et le ski de fond apportent aux Canadiennes et Canadiens d’un océan à l’autre.

La Journée nationale du ski et du snowboard n’est pas seulement l’occasion de se rendre sur les pentes, c’est aussi un moyen éprouvé d’améliorer le bien-être physique et mental. Le ski et la planche à neige sont des sports uniques en ce sens que, en plus de faire bouger le corps entier, ils nous poussent à prendre de l’air frais et à créer des liens sociaux, sans compter le facteur d’emballement qui y est associé et qui rend l’hiver plus passionnant. Ces activités constituent un puissant antidote à la déprime hivernale, car elles favorisent le mouvement, l’aventure et le temps passé à l’extérieur.

« Les loisirs de plein air sont largement reconnus comme un stimulant naturel de l’humeur, en raison de leurs effets puissants sur la santé physique et mentale, déclare la Dre Christine Courbasson, psychologue clinicienne, Programme ontarien de psychothérapie structurée, Association canadienne pour la santé mentale – région de York et de Simcoe Sud. Les recherches montrent que les personnes qui font de l’exercice en plein air voient leur stress diminuer, leur humeur s’améliorer et leur vision des choses devenir plus positive. Il est prouvé que le temps passé dans la nature soulage la détresse mentale et que les activités de plein air, notamment marcher, courir, skier et faire de la planche à neige, contribuent au bien-être psychologique général. »

Au cours des semaines précédant la Journée nationale du ski et du snowboard, le Conseil canadien du ski invite la population à lui faire part de ses meilleurs souvenirs associés à la neige. Les participantes et participants peuvent publier des photos et des vidéos en identifiant @goskiinggosnowboarding, en indiquant leur station de ski préférée et en incluant ces mots-clics officiels :

#JournéeNationaleDuSkiEtDuSnowboard2025 | #JournéeNationaleDuSkiEtDuSnowboard | #GoSkiingGoSnowboarding | #GoSkiing | #GoSnowboarding

Le Conseil canadien du ski invite les Canadiennes et Canadiens à se poser les questions suivantes :

Quels sont vos meilleurs souvenirs de ski ou de planche à neige?

Pourquoi aimez-vous le ski ou la planche à neige?

Pourquoi avez-vous commencé à skier ou à faire de la planche à neige?



Les soumissions peuvent également être envoyées par courriel, à socialmedia@skicanada.org.

Les Canadiennes et Canadiens qui soumettront des photos ou vidéos de sports de glisse courront la chance de gagner des prix dans le cadre d’un tirage au sort. Voilà comment l’industrie les remercie de leur participation aux célébrations rendant hommage à la neige.

Les soumissions seront compilées dans une vidéo spéciale, qui sera créée à partir des contributions reçues dans tout le pays, puis publiée sur les médias sociaux le 21 février.

Suivez le Conseil canadien du ski sur les médias sociaux (X : @CDNSKICOUNCIL, Instagram : goskiinggosnowboarding, Facebook : GoSkiingGoSnowboarding, LinkedIn : canadian-ski-council, YouTube : CanSkiCouncil) pour un compte à rebours quotidien, ainsi que des commentaires de spécialistes sur les bienfaits des sports de glisse pour la santé, les photos et vidéos soumises, et d’autres publications au contenu thématique.

« Le ski et la planche à neige comptent parmi les rares sports d’hiver qui s’adressent aux familles et aux groupes. Les sports de glisse représentent un excellent moyen de rester actif pendant la saison hivernale et de profiter des bienfaits de l’activité en plein air pour la santé mentale et physique dans certaines des plus belles régions du Canada. La Journée nationale du ski et du snowboard est une fenêtre sur les passions communes des adeptes de ski et de planche à neige au Canada, où toutes les personnes intéressées à se joindre à nous pour s’amuser activement sont les bienvenues », a déclaré Paul Pinchbeck, président et chef de la direction du Conseil canadien du ski.

Faits importants sur les sports de glisse :

Dans l’ensemble, 21 % des Canadiennes et Canadiens se considèrent comme des adeptes de ski alpin, de planche à neige ou de ski de fond.

Le taux de participation aux sports de glisse a augmenté de plus de 25 % dans les années qui ont suivi la pandémie.

Le ski et la planche à neige sont des sports nationaux qui sont pratiqués dans chaque province et territoire.

Les sports de glisse sont de plus en plus diversifiés, plus de 20 % des participantes et participants dans bon nombre de régions au pays s’identifiant comme membres de minorités visibles.

Le ski et la planche à neige génèrent des retombées économiques estimées à 4,4 milliards de dollars au Canada.

Plus de 100 000 Canadiennes et Canadiens travaillent dans l’industrie des sports de glisse, jouant un rôle vital dans le maintien des collectivités rurales au Canada.

Il n’y a pas de meilleur moment pour essayer le ski ou la planche à neige. Le Conseil canadien du ski et ses partenaires soulignent, à l’aide d’avis de spécialistes et d’histoires inspirantes, les nombreuses raisons convaincantes de célébrer les sports d’hiver canadiens.

À propos du Conseil canadien du ski

Le Conseil canadien du ski (CCS) est un organisme national sans but lucratif voué à la promotion du ski et de la planche à neige au Canada. Par l’intermédiaire de divers programmes et initiatives, le CCS s’efforce de rendre les sports d’hiver accessibles à l’ensemble de la population canadienne, en favorisant l’amour du plein air et en encourageant un mode de vie sain et actif.

À propos de la Journée nationale du ski et du snowboard

La Journée nationale du ski et du snowboard est un événement annuel qui célèbre les bienfaits du ski, de la planche à neige et du ski de fond pour la santé, le bien-être et les collectivités. Elle vise à rendre les sports de neige accessibles à l’ensemble de la population canadienne et à favoriser un amour à vie pour les activités hivernales.

Pour en savoir plus :

Leslie Booth, Communications et liaison avec les médias, Conseil canadien du ski

leslie@skicanada.org

416-427-1588