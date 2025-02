Coface : l’accord en vue de l’acquisition de Cedar Rose Group renforce ses services d’information au Moyen-Orient et en Afrique

Paris, le 3 février 2025 – 17h35

Coface annonce avoir signé avec M. Antoun Massaad et Mme Christina Massaad, co-fondateurs de la société, un accord portant sur l’acquisition du groupe Cedar Rose.

Avec plus de 25 ans d'expérience, Cedar Rose est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'information commerciale au Moyen-Orient et en Afrique. Dans une région où l’information est difficilement accessible et qui bénéfice de bonnes perspectives de croissance, Cedar Rose a su construire un vaste réseau d’affaires lui permettant de produire des données dont la qualité est reconnue par ses clients, parmi lesquels un certain nombre de multinationales.

À la suite de l’acquisition, Cedar Rose deviendra le fournisseur d’information de Coface dans la région, tant pour les besoins des activités d’assurance-crédit que de vente de services d’information. L’ensemble des clients de Coface bénéficiera ainsi d’une donnée Coface enrichie.

Cette opération de croissance externe va permettre à Coface de poursuivre le renforcement de ses capacités de production d’information dans des zones où elle est difficilement disponible. Cette acquisition est parfaitement en ligne avec les objectifs du plan stratégique Power the Core qui vise notamment l’excellence en matière de données.

La finalisation de l’acquisition reste soumise aux conditions habituelles de clôture.

Ernesto de Martinis, CEO région Méditerranée et Afrique a déclaré :

« Cette acquisition permet à Coface de se renforcer dans une zone promise à une forte croissance, où l’information reste difficilement disponible et dans laquelle Coface opère maintenant depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de Cedar Rose au sein de Coface et de travailler avec leurs partenaires dans la région. »

Antoun Massaad, directeur général et co-fondateur du groupe Cedar Rose, a pour sa part déclaré :

« Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Coface dans la région MAR. Cette acquisition est une étape majeure dans l’histoire de Cedar Rose et je suis convaincu qu’elle va accélérer la stratégie de Coface dans les services d’information. Nous sommes confiants que notre société, nos employés et nos partenaires internationaux bénéficieront tous de cette alliance stratégique. »

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET: +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA: +33 1 49 02 15 85– rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI: +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET: +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2025

Résultats 2024 : 20 février 2025, après bourse

Résultats T1-2025 : 5 mai 2025, après bourse

Assemblée générale annuelle des actionnaires : 14 mai 2025

Résultats S1-2025 : 31 juillet 2025, après bourse

Résultats 9M-2025 : 3 novembre 2025, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2024 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2023 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE: FOR TRADE

Avec plus de 75 ans d’expérience et un vaste réseau international, Coface est un leader de l’assurance-crédit et de la gestion des risques, et un fournisseur reconnu de solutions d’affacturage, de recouvrement, d’assurance Single Risk, de caution et d’information d’entreprises. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~100 000 clients, dans 100 pays, à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface conseille ces entreprises pour qu’elles prennent des décisions commerciales éclairées. Les solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en leur fournissant des informations fiables sur leurs partenaires et en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2023, Coface comptait ~4 970 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,87 Md €.







www.coface.com







COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2022 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2023 sous le numéro D.23-0244, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe