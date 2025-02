Nanterre, le 3 février 2025

VINCI remporte la construction de l’accès fluvial à Port 2000 au Havre

Création d’un chenal de 1,8 km pour le premier port français

Connexion directe de Port 2000 avec le bassin de la Seine afin de développer le trafic par voie fluviale

Contrat de 183 millions d’euros

HAROPA PORT, premier port français, a attribué au groupement composé de VINCI Construction (62 %) - à travers sa filiale Terélian (mandataire) - et de DEME (38 %) - société belge dans laquelle VINCI détient 12,1 % - la réalisation de l’accès fluvial « La Chatière1 » au Port 2000 au Havre (Seine-Maritime).

D’un montant de 183 millions d’euros, ce projet englobe la construction d’un chenal fluvial d’une longueur de 1 800 mètres, protégé par une digue. En 2027, il mettra en communication directe Port 2000 avec le bassin de la Seine, plus grande zone d’emploi et de consommation de France. L’accès fluvial direct au port permettra de décarboner la chaîne logistique en sécurisant et en augmentant le nombre de conteneurs transportés par voie fluviale.

Ce chantier maritime complexe comprend une phase préalable de dépollution pyrotechnique et nécessite une mobilisation d’expertises importante. Le groupement s’appuiera également sur d’autres filiales de VINCI Construction : Océlian pour les travaux maritimes ainsi que Navarra TS et Cardem Pyro pour la dépollution de sols et pyrotechnique.

Ce nouveau projet confirme l’expertise reconnue de VINCI Construction dans le domaine des aménagements maritimes. En France, les filiales de VINCI Construction ont réalisé l’aménagement du port de pêche de la Cotinière (Île d’Oléron, Charente-Maritime) et l’extension du port maritime de Brest (Finistère). Actuellement, elles sont mobilisées sur l’aménagement du port de plaisance de Porto-Vecchio (Corse) et sur l’extension du port de commerce de Port-la-Nouvelle (Aude), ainsi que sur l’électrification de trois quais du terminal croisières au Havre, pour HAROPA PORT, en synergie avec VINCI Energies.

1Le projet de « La Chatière », dont le financement est porté par la Région Normandie, l’État, l’Union européenne (via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe) et HAROPA PORT, vise à répondre aux enjeux de multimodalité et de décarbonation de l’axe Seine.

