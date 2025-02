Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31 décembre 2024

UNE ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITÉ

UN RÉSULTAT 2024 IMPACTÉ PAR LE RETOURNEMENT DE L’ÉPARGNE

Paris, le 3 février 2025,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce lundi 3 février pour arrêter les comptes de l’année 2024(1).

> Une accélération de l’activité pour accompagner l’ensemble des besoins des Franciliens

Avec 90 700 nouveaux clients qui ont rejoint la banque en 2024, le taux de conquête nette et le stock de clients progressent sur un an. La nouvelle organisation distributive, conçue pour optimiser la joignabilité de nos conseillers au service de la qualité de notre relation client, a porté ce mouvement dans un environnement très concurrentiel. Cette performance est particulièrement marquée au 2ème semestre, avec une dynamique soutenue sur l’équipement en services (+17% de contrats Ma Banque au Quotidien vs. 2023), sur les assurances IARD (+33% de souscriptions nettes), et sur l’activité d’intermédiation.

Ainsi, les encours de crédit progressent de 2,2% sur un an, en lien avec la reprise de la demande de crédit au 2ème semestre en Île-de-France, tant sur les particuliers (4,2 Mds€ de réalisations habitat en 2024 avec une part de marché en hausse de 6,5 pts(2)) que sur les entreprises (+7,8% d’encours sur un an).

Après une dynamique exceptionnelle en 2023 portée par les dépôts à terme, l’encours de collecte continue d’augmenter de 1,7% sur un an, grâce au maintien des taux de rémunération sur un niveau attractif, et au conseil en assurance-vie (+25% de collecte brute sur les supports Predica).

Il en résulte une situation de liquidité équilibrée qui permettra à la banque de continuer à accompagner les Franciliens dans leurs projets et toutes leurs transitions.

> Un RNPG en baisse de 21%, encore impacté par le retournement de l’épargne

En dépit de ces performances commerciales, la marge recule du fait d’un effet stock sur la rémunération de l’épargne provoqué par la période inédite de hausse des taux, que ne compense pas l’augmentation des commissions. Le PNB consolidé s’établit à 966,2 M€, en contraction de 5,1%.

L’augmentation globale des frais généraux est contenue à +2,2%, grâce notamment à l’arrêt des cotisations FRU/FGDR qui compensent les investissements réalisés en charges de personnel pour accompagner la dynamique commerciale. Cela conduit à un RBE de 320,3 M€, en baisse de 17,0%.

Le coût du risque représente 15 bp des encours de crédit, stable par rapport à 2023. Dans un contexte économique encore fragile, le taux de créances dépréciées sur encours brut baisse de 0,3 pt. Le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s’établit à 152%, illustration de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé s’établit à 191,9 M€, en baisse de 21,4%. L’écart avec le résultat social (en baisse de 12,1%) est lié à des effets d’impôts différés.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres CET1 au 31 décembre 2024 de 23,6%(5), largement supérieur aux exigences réglementaires, une situation de liquidité maîtrisée après le remboursement total du TLTRO, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l’économie francilienne dans un contexte macro-économique incertain.

> Le Certificat Coopératif d’Investissement

Le CCI a clôturé à 65,65 € le 31 décembre 2024, stable sur un an. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 2,58 € par CCI, représentant un rendement de 3,9% par rapport au dernier cours de l’année.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France accompagne toutes les transitions de ses clients et de son territoire

Pour encourager les Franciliens à réduire leur facture énergétique et contribuer à l’effort collectif en matière d’empreinte carbone, la banque a mis en place un nouveau parcours client pour les aider à mieux calibrer leurs projets de rénovation et leur propose des offres spécifiques, telles que le Prêt Transition Logement.

Les clients professionnels peuvent bénéficier de l’offre de location longue durée d’Agilauto, filiale de CA Mobility. Flexible, cette offre leur permet de changer de véhicule à tout moment et d’opter, par exemple, pour un modèle électrique. Clé en main, les forfaits comprennent la location, l’entretien et le kilométrage, permettant ainsi de lisser les coûts.

Dans le cadre de son nouveau fonds mécénat « Environnement et Mobilité », la Caisse Régionale a choisi de s’engager auprès du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt pour valoriser la Forêt de Maubuisson. Le plus grand projet de création de forêt en France vise à lutter contre le changement climatique, favoriser la biodiversité et améliorer le cadre de vie des Franciliens. La dynamique mutualiste de la banque régionale se poursuit avec plus de 8 700 nouveaux sociétaires et 519 nouvelles actions en faveur des acteurs du territoire : retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 31/12/

2023 31/12/

2024 Encours de collecte(3) 86,6 88,2 +1,7% Encours de crédit 54,9 56,1 +2,2% Total encours crédits + collecte 141,5 144,3 +2,0%





COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 12M 2023 12M 2024 12M 2023 12M 2024 Produit Net Bancaire 1 018,1 966,2 -5,1% 1 025,9 975,9 -4,9% Frais Généraux

632,2 646,0 +2,2% 626,2 638,8 +2,0% dont FRU/FGDR(4) 16,6 -0,8 NS 16,6 -0,8 NS Résultat Brut d’Exploitation 385,9 320,3 -17,0% 399,8 337,1 -15,7% RBE hors FRU/FGDR 402,5 319,4 -20,6% 416,4 336,3 -19,2% Résultat Net 244,2 191,9 -21,4% 272,1 239,1 -12,1% Coefficient d’exploitation 62,1% 66,9% 61,0% 65,5% hors FRU/FGDR 60,5% 66,9% 59,4% 65,5%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 31/12/2023 31/12/2024 Ratio de solvabilité(5) 26,0% 23,6% Capitaux propres en M€(6) 7 751 8 199 +5,8% Total bilan en M€(6) 72 410 75 869 +4,8% Ratio Crédit Collecte 111,5% 112,5% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,3% 1,0%

(1) Comptes en cours de certification.

(2) Parts de marché sur les nouveaux crédits habitat, variation entre le 1er et le 3ème trimestre 2024.

(3) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres de nos clients.

(4) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.

(5) Estimation du ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.

(6) Comptes consolidés.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr





Pièce jointe