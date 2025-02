BlackRock® Canada annonce les résultats du vote tenu à l’assemblée extraordinaire du iShares Premium Money Market ETF

TORONTO, 03 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), est heureuse d’annoncer que, à une assemblée extraordinaire du iShares Premium Money Market ETF (le « Fonds iShares ») qui a eu lieu aujourd’hui, les porteurs de parts ont approuvé la proposition visant à modifier l’objectif de placement du Fonds iShares de façon à permettre des investissements dans du papier commercial adossé à des actifs (la « proposition »).

Par suite de la mise en œuvre de la proposition, le nouvel objectif de placement du Fonds iShares sera le suivant :

Le CMR a pour objectif de placement d’optimiser le revenu à court terme, sans toutefois sacrifier la préservation du capital et les liquidités, en investissant dans des titres de créance à court terme (généralement moins de 90 jours) de grande qualité, notamment des bons du Trésor et des billets émis ou garantis par les gouvernements canadiens ou leurs organismes d’État, des acceptations bancaires, du papier commercial adossé à des actifs et du papier commercial émis par des banques, des sociétés de prêt, des sociétés de fiducie et des sociétés par actions canadiennes.

La modification de l’objectif de placement prendra effet le 7 février 2025.

Pour plus de renseignements sur le Fonds iShares, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 500 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de 4,2 trillions de dollars américains au 31 décembre 2024, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

