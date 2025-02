Bitget Wallet dévoile PayFi Vision : faire le lien entre les paiements du monde réel et la finance on-chain

VICTORIA, Seychelles, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, l’un des principaux portefeuilles Web3 sans garde, a dévoilé sa stratégie pour 2025, dont PayFi est l’un des principaux axes. Avec plus de 60 millions d’utilisateurs, Bitget Wallet met PayFi au premier plan des finances personnelles, faisant passer les crypto-monnaies d’un actif passif à un outil financier puissant à exploiter au quotidien. En combinant l’efficacité des paiements cryptographiques et la faculté de générer des revenus par le biais de la finance décentralisée (DeFi), PayFi intègre les gains, les transferts et les dépenses dans un écosystème qui maximise l’utilité de chaque dollar, en veillant à ce que chaque transaction contribue à la croissance financière. Bitget Wallet se positionne comme une super application financière, associant l’innovation de la blockchain et la praticité du monde réel pour révolutionner la façon dont les individus gèrent leur argent.

Le système PayFi Flywheel de Bitget Wallet convertit les portefeuilles de crypto-monnaies d’outils de stockage passifs en moteurs d’autonomisation financière. Grâce à son écosystème de gains, de transferts et de dépenses, les utilisateurs peuvent déposer des crypto-actifs, tels que des stablecoins, sur des comptes épargne offrant des rendements flexibles et en temps réel. Ces rendements ne sont pas bloqués, mais servent directement à financer les dépenses quotidiennes, des achats aux abonnements, en encourageant le concept « Achetez maintenant, ne payez jamais », où les rendements DeFi couvrent une partie des dépenses. En faisant converger les gains, les transferts et les dépenses, grâce à l’efficacité de la blockchain, PayFi crée un écosystème interconnecté qui permet à l’argent de rester productif et aux utilisateurs de faire fructifier leurs actifs de manière transparente.

« PayFi n’est pas un simple produit, c’est un mouvement qui vise à faire de la crypto-monnaie un outil financier viable pour des milliards de personnes dans le monde », a déclaré Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet. « En tirant parti du PayFi Flywheel, nous redéfinissons les finances personnelles, en intégrant des systèmes alimentés par la blockchain dans la vie de tous les jours. Cela marque un changement de paradigme dans la gestion de l’argent – en donnant aux individus des outils pour maximiser la productivité et la liberté financière tout en rendant la crypto plus pratique et plus impactante dans le monde entier. »

L’une des pierres angulaires de l’initiative PayFi de Bitget Wallet est la future carte Bitget Wallet, une carte cryptographique prise en charge par Mastercard et liée à un compte bancaire international multidevises adapté aux crypto-monnaies. La carte permettra de réaliser des dépenses internationales en toute simplicité, en offrant des taux de change compétitifs. Outre la carte, Bitget Wallet développe une expérience d’achat in-app grâce à des partenariats avec des entreprises telles que Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX et Coinpal. Ces partenariats permettent aux utilisateurs d’utiliser des crypto-monnaies pour des services quotidiens, qu’il s’agisse d’acheter des cartes-cadeaux de grandes marques telles qu’Amazon et Apple, de recharger des crédits mobiles ou d’effectuer des paiements en magasin via des codes QR ou des systèmes de points de vente alimentés par la blockchain. Cet écosystème interconnecté élargit l’application des crypto-monnaies dans le monde réel, en veillant à ce que les gains, les transferts et les dépenses se renforcent mutuellement dans un cycle de création de valeur.

Bitget Wallet prévoit également de lancer des fonctionnalités de rémunération améliorées, offrant des options de rendement flexibles allant de rendements à faible risque à des opportunités de rendement plus élevé. Les utilisateurs auront la possibilité ainsi de conserver la productivité de leurs fonds, même s’ils les utilisent pour leurs dépenses quotidiennes, afin de s’assurer que l’argent génère du rendement tout en restant accessible. Les transferts peer-to-peer seront rationalisés, permettant des transactions cryptographiques plus rapides, moins chères et plus faciles d’accès pour l’utilisation quotidienne et les transferts de fonds. « Nous avons constaté une croissance exceptionnelle dans certaines régions en raison d’une inflation élevée et d’un accès bancaire limité », a expliqué Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet. « Rien qu’en Afrique, le nombre d’utilisateurs a augmenté de plus de 1 000 % l’année dernière, avec des tendances similaires au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ces chiffres soulignent la demande croissante de solutions décentralisées, et avec PayFi, nous visons à donner aux régions mal desservies des outils financiers accessibles. »

