Bitget Wallet 公布 PayFi 愿景：连接现实世界支付与链上金融

塞舌尔，维多利亚, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管式钱包 Bitget Wallet 公布其 2025 年战略，其中 PayFi 是关键重点。 Bitget Wallet 拥有超过 6,000 万用户，正在将 PayFi 推向个人金融的前沿，将加密货币从被动资产转变为便于日常使用的强大金融工具。 PayFi 结合高效的加密货币支付方式与通过去中心化金融 (DeFi) 盈利的功能，将赚取收益、发送支付和消费集成到一个生态系统，从而让用户能够最大限度地利用财富，确保每笔交易都有助于在财务方面有所得益。 Bitget Wallet 的定位是金融超级应用程序，将区块链创新成果引入现实世界，扩展用途，从而彻底改变个人管理资金的方式。

Bitget Wallet 的 PayFi Flywheel 将加密货币钱包从被动存储工具转变为金融赋能引擎。 通过融合赚取收益、发送支付和消费功能的生态系统，用户可以将稳定币等加密货币资产存入储蓄账户，实时获取灵活收益。 这些收益不会被锁定，而是可以直接用于购物、订阅等日常支出，有助于实现“现在购买，永不付款”的理念，其中 DeFi 收益可覆盖部分支出费用。 PayFi 借助区块链的高效性质，通过融合赚取收益、发送支付和消费功能，打造出一个互联的生态系统，可保持资金增值，而用户则能够顺畅赚取收益。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示：“PayFi 不仅仅是一种产品，而且是一场运动，旨在让加密货币成为全球数十亿人便于使用的金融工具。 通过利用 PayFi Flywheel，我们正在重塑个人金融，将区块链系统融入日常生活。 这标志着人们管理金钱的典型方式有所变化——为个人提供工具，以最大限度地提高收益及实现财务自由，同时令加密货币在全球范围内更加实用和更具影响力。”

Bitget Wallet 的 PayFi 计划的一项基石是即将推出的 Bitget Wallet Card，这是一种由万事达卡支持的加密货币卡，联通一个便于运用加密货币的多币种国际银行账户。 用户可以持卡在全球轻松消费，享受优惠汇率。 除了卡片之外，Bitget Wallet 还通过与 Triple A、Bitrefill、IvendPay、PundiX 和 Coinpal 等公司合作，打造应用内的购物体验。 有赖于这些合作，用户能够使用加密货币购买日常服务：购买 Amazon 和 Apple 等顶级品牌的礼品卡、为手机通讯服务充值，以及通过二维码或支持区块链的 POS 系统进行店内支付。 这个互联的生态系统拓展了加密货币在现实世界中的用途，确保赚取收益、发送支付和消费在创造价值的过程中相辅相成。

Bitget Wallet 还计划推出更强大的赚取收益功能，提供从低风险回报到高收益机会的灵活收益选项。 用户可将资金用于日常开支，同时也能保持资金增值，确保流动资金随时产生收益。 点对点转账将变得更为便捷，人们可以采取更快、更便宜、更容易的方式进行加密货币交易，便于日常使用和汇款。 Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示：“我们发现，受到较高的通货膨胀率和有限的银行服务影响，部分地区的业务出现了不同寻常的增长。 仅仅在非洲，用户数量去年增长超过 1000%，中东和拉丁美洲也出现类似的趋势。 这些数字彰显大众对去中心化解决方案的需求日益增长，凭借 PayFi，我们旨在为服务不足的地区提供便于使用的金融工具。”

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关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet是 Web3 的载体，用一个非托管钱包汇集了无限可能。 它拥有超过 6000 万用户，提供全面的链上服务，包括资产管理、即时兑换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、DApp 浏览器、NFT 市场和加密货币支付。 Bitget Wallet 支持 100 多种区块链、2 万多个 DApp、50 多万种代币，实现数百个 DEX 和跨链桥上的顺畅多链交易，另有一个 3 亿美元的保护基金，确保用户的资产安全。 体验 Bitget Wallet Lite，开启 Web3 之旅。

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