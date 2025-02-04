Bitget Wallet 公布 PayFi 願景：連結現實世界支付和鏈上金融

維多利亞，塞舌爾, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的 Web3 非託管型錢包 Bitget Wallet 公布其 2025 年策略，其中PayFi 是關鍵重點。 Bitget Wallet 擁有超過 6,000 萬用戶，正在將 PayFi 推向個人金融的前沿，將加密貨幣從被動資產轉變為方便日常使用的強大金融工具。 PayFi 結合高效的加密貨幣支付方式與透過去中心化金融 (DeFi) 賺錢的功能，將賺錢、轉帳和消費整合至一個生態系統，從而讓用戶能夠最大限度地利用財富，確保每筆交易都有助在財務方面有所獲益。 Bitget Wallet 的定位是金融超級應用程式，將區塊鏈創新成果引入現實世界，擴展用途，從而徹底改變個人管理資金的方式。

Bitget Wallet 的 PayFi Flywheel 將加密貨幣錢包從被動儲存工具轉變為金融賦權引擎。 透過融合賺錢、轉帳和消費功能的生態系統，用戶可以將穩定幣等加密貨幣資產存入儲蓄帳戶，即時獲取靈活收益。 這些收益不會被凍結，而是可以直接用於購物、訂閱等日常支出，有助實現「現在購買，永不付款」的理念，其中 DeFi 收益可覆蓋部分支出費用。 PayFi 具備區塊鏈的高效性質，透過融合賺錢、轉帳和消費功能，打造出一個互聯的生態系統，可保持資金增值，而用戶則能夠順暢賺取收益。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示：「PayFi 不僅僅是一種產品，而且是一場運動，旨在讓加密貨幣成為全球數十億人方便使用的金融工具。 透過利用 PayFi Flywheel，我們重塑個人金融，將區塊鏈系統融入日常生活。 這代表人們管理金錢的典型方式有所變化——為個人提供工具，以最大限度地提高收益及實現財務自由，同時令加密貨幣在全球範圍內更加實用和更具影響力。」

Bitget Wallet 的 PayFi 計劃的基石是即將推出的 Bitget Wallet Card，這是一張由萬事達卡支援的加密貨幣卡，聯通一個方便運用加密貨幣的多幣種國際銀行帳戶。 用戶可以持卡在全球輕鬆消費，享受優惠匯率。 除了卡片之外，Bitget Wallet 還透過與 Triple A、Bitrefill、IvendPay、PundiX 和 Coinpal 等公司合作，打造應用程式內的購物體驗。 有賴於這些合作夥伴關係，用戶能夠使用加密貨幣購買日常服務：從購買 Amazon 和 Apple 等頂級品牌的禮品卡，以至為手機通訊服務增值，以及透過二維碼或支持區塊鏈的 POS 系統進行店內支付。 這個互聯的生態系統拓展了加密貨幣在現實世界中的用途，確保賺錢、轉帳和消費在創造價值的過程中相輔相成。

Bitget Wallet 還計劃推出更強大的賺錢功能，提供從低風險回報到高收益機會的靈活收益選項。 用戶可將資金用於日常開支，同時亦能保持資金增值，確保隨時可用的流動資金會產生收益。 點對點轉帳將變得更為便捷，人們可以採取更快、更便宜、更容易的方式進行加密貨幣交易，方便日常使用和轉帳。 Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示：「我們發現，受到較高的通貨膨脹率和有限的銀行服務影響，部分地區的業務出現了不同尋常的增長。 僅僅在非洲，去年用戶數就增加了 1000% 以上，中東和拉丁美洲亦錄得類似的趨勢。 這些數字彰顯大眾對去中心化解決方案的需求日益增長，憑藉 PayFi，我們旨在為服務不足的地區提供方便使用的金融工具。」

如欲了解詳情，請瀏覽 Bitget Wallet 網誌。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 為 Web3 的發源地，將無限的可能性集中在一個非託管型錢包中。 Bitget Wallet 擁有超過 6,000 萬用戶，提供全面的鏈上服務，包括資產管理、即時兌換、獎勵、質押、交易工具、即時市場數據、DApp 瀏覽器、NFT 市場和加密貨幣支付。 Bitget Wallet 支援超過 100 個區塊鏈、逾 2 萬個 DApp 及 50 多萬代幣，可實現數以百計 DEX 和跨鏈橋的順暢多鏈交易，並且提供 3 億美元的保障基金，確保用戶的資產安全。 體驗 Bitget Wallet Lite，開啟 Web3 之旅。

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