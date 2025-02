Dassault Systèmes et Volkswagen Group déploient la plateforme 3DEXPERIENCE pour optimiser le développement des véhicules du constructeur allemand

Volkswagen Group adopte la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud de Dassault Systèmes comme socle technologique qui améliorera le développement de ses véhicules

Les expériences de jumeaux virtuels permettent de raccourcir les cycles d’ingénierie et de fabrication des systèmes automobiles complexes, de rationaliser les flux de travail, d’optimiser les ressources et d’accélérer la mise sur le marché

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 4 février 2025 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) et Volkswagen Group annoncent la formation d’un partenariat de long terme visant à renforcer l’infrastructure numérique du groupe automobile allemand et à accélerer le développement de véhicules innovants avec le déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.

Volkswagen Group a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE sur le cloud comme plateforme principale pour ses activités d’ingénierie et de fabrication. Les ingénieurs, concepteurs et autres utilisateurs professionnels des marques Volkswagen, Audi et Porsche pourront utiliser des jumeaux virtuels pour rationaliser le développement de leurs véhicules. Grâce à ces jumeaux virtuels, il pourront simuler, tester et en affiner chaque aspect du développement des véhicules au sein d’un environnement virtuel collaboratif. Ce processus se déroulera avant le lancement de la production physique, garantissant ainsi la conformité aux réglementations et aux normes de durabilité en vigueur à l’échelle mondiale.

« Nous améliorons le développement de notre environnement informatique de nouvelle génération et ce partenariat avec Dassault Systèmes constitue une étape clé », déclare Hauke Stars, membre du conseil d’administration de Volkswagen Group en charge des systèmes IT. « Avec des flux de données cohérents sur lesquels reposent des solutions d’IA, nous permettons à nos équipes de développement et de planification industrielle de réaliser un véritable saut technologique. Parallèlement, nous réduisons nos coûts informatiques de façon durable et accélérons les processus en rationalisant la complexité de nos systèmes et en utilisant des jumeaux virtuels. »

« Les évolutions industrielles qui surviennent dans le contexte de l’économie générative obligent les constructeurs automobiles à prendre des décisions transformatrices qui propulseront l’expérience des véhicules vers de nouveaux sommets », déclare Pascal Daloz, Directeur général de Dassault Systèmes. « Après quatre décennies d’un partenariat fondé sur l’innovation et la confiance, nous entamons un nouveau chapitre avec Volkswagen Group autour de la plateforme 3DEXPERIENCE. Nos jumeaux virtuels assistés par l’IA, ainsi que la puissance et la résilience du cloud, unifieront la capacité d’innovation de Volkswagen Group aux niveaux matériel et logiciel, et libéreront les connaissances et le savoir-faire indispensables pour accélérer sa transformation pilotée par logiciel. »

Volkswagen Group s’appuiera sur quatre industry solutions experiences de Dassault Systèmes basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE : Global Modular Architecture, Smart, Safe and Connected, Efficient Multi-Energy Platform et On-Target Vehicle Launch.

