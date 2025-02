Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY— 4 février 2025

Dassault Systèmes dévoile « 3D UNIV+RSES » et des services associés basés sur l'IA

« 3D UNIV+RSES » intègre plusieurs technologies d’IA générative au cœur de la gestion du cycle de vie des propriétés intellectuelles à l’échelle mondiale, en s’appuyant sur la plateforme 3DEXPERIENCE

La nouvelle génération de technologies développée par Dassault Systèmes offre un environnement permettant d’allier jumeaux virtuels, entraînement des moteurs d’IA et protection de la propriété intellectuelle des clients Les entreprises de tous les secteurs peuvent tirer parti de l’ère de l’IA pour améliorer le quotidien des consommateurs, des patients et des citoyens







Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ouvre un nouveau chapitre dans l’Économie Générative en lançant « 3D UNIV+RSES ». « 3D UNIV+RSES » intègre plusieurs technologies d’IA générative au cœur de la gestion du cycle de vie de la propriété intellectuelle (IPLM) à l’échelle mondiale, au bénéfice de ses clients.

Cette architecture en constante évolution permettra aux entreprises d’exploiter pleinement leur riche patrimoine de conception 3D, de jumeaux virtuels et de données PLM, dans un nouvel espace de représentation. Il s’agit du premier environnement numérique dédié à l'entraînement de nouvelles catégories d’Experience en tant que Service (XaaS - Experience as a Service), notamment les expériences génératives (GenXp), les compagnons virtuels, ainsi que les expériences de Jumeau Virtuel Intelligent en tant que Service (VTaaS – Virtual Twin Experience as a Service).

Grâce à l’approche « POWER’byAI » de Dassault Systèmes et à ses plateformes multi-IA et spécialisées par secteur — 3DEXPERIENCE (industrie manufacturière), MEDIDATA (sciences de la vie et santé) et CENTRIC (biens de consommation et agroalimentaire) — les clients bénéficient d’environnements hautement sécurisés pour révéler et développer leur savoir et leur savoir-faire, avec une mise en œuvre rapide.

Les leaders de demain seront ceux qui sauront exploiter au mieux leur capital de connaissances et de savoir-faire, en s’inspirant du vivant pour générer plutôt que consommer, en rendant autant à la planète qu’ils lui prennent. C’est cette vision que Dassault Systèmes appelle l’économie générative.

Née à la convergence de l’économie de l’expérience et de l’économie circulaire, cette nouvelle approche repose sur des actifs virtuels où la propriété intellectuelle (IP), facteur clé de différenciation, devient une véritable monnaie d’échange.

Cette transformation sera accélérée par l’IA et catalysée par « 3D UNIV+RSES » qui introduit une nouvelle classe de représentations du monde : des modèles mêlant virtuel et réel, combinant modélisation, simulation, données du monde réel et contenus générés par l’IA. Ces environnements sécurisés permettent d’associer et de croiser les simulations des jumeaux virtuels, tout en entraînant des moteurs d’IA multi-domaines, dans un cadre qui protège les actifs et la propriété intellectuelle des clients.

« Tous nos clients fidèles de longue date comptent sur nous pour protéger leur ‘mine d’or’ d’actifs virtuels et révéler l’invisible. Pour générer et sécuriser les propriétés intellectuelles les plus précieuses, il est essentiel de créer des expériences de jumeau virtuel accessibles à tous, permettant d’harmoniser produit, nature et vie. Dassault Systèmes s’engage à être le partenaire de confiance par excellence, en proposant ‘3D UNIV+RSES’ comme source ultime de savoir et d’expertise, au service de nos clients et du progrès humain, » déclare Bernard Charlès, Président du Conseil d’administration, Dassault Systèmes.

« 3D UNIV+RSES » représente la septième génération de représentation du monde introduite par Dassault Systèmes au cours des 44 dernières années. Chacune de ces générations a ouvert la voie à de nouvelles manières d’imaginer, de concevoir et de produire.

Aujourd’hui, dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des infrastructures et des villes, les entreprises les plus avancées qui conçoivent des avions, des véhicules, des machines, des robots ou encore des équipements high-tech et med-tech s’appuient sur les jumeaux virtuels sophistiqués de Dassault Systèmes. Ces technologies leur permettent de garantir la qualité, la performance et la sécurité de leurs produits et services, tout en assurant leur conformité aux normes et réglementations en vigueur.

Dassault Systèmes applique cette même approche aux sciences de la vie et à la santé, en étant pionnier dans la création de jumeaux virtuels du vivant, allant des cellules aux organes, jusqu’aux patients.

« Le travail considérable mené par Bernard Charlès et nos équipes de Stratégie, Recherche et Développement au cours des trois dernières années pour concevoir des solutions de rupture basées sur l’adoption massive et approfondie de l’IA générative est remarquable. Cette avancée permettra à nos clients, tous secteurs confondus, de tirer pleinement parti de l’ère de l’IA à chaque étape du cycle de vie des produits et services qu’ils conçoivent, tout en renforçant leur durabilité. À terme, cela contribuera à améliorer le quotidien des consommateurs, des patients et des citoyens, » déclare Pascal Daloz, Directeur général, Dassault Systèmes.

« 3D UNIV+RSES » permet aux clients de créer des jumeaux virtuels de tout, pour tous, et de virtualiser l’ensemble de leur écosystème. L’expérience est au cœur de cette approche, car « 3D UNIV+RSES » constitue un véritable environnement d’expérimentation intégrant le mouvement, la transformation et la dimension temporelle. Grâce à l’IA embarquée, cette technologie accélère l’invention d’expériences génératives révolutionnaires, offre à chacun un compagnon virtuel et contribue à développer les compétences des talents de demain.

