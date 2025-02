Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 4 februari 2025 – 7u CET

Fagron versterkt zijn marktpositie met de overnames van Guinama in Spanje

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt met genoegen de overname aan van Guinama in Spanje. Deze acquisitie benadrukt Fagron’s streven om uit te breiden in haar belangrijkste markten en tegelijkertijd vast te houden aan de gedisciplineerde overnamestrategie.

Guinama, gevestigd in Valencia, Spanje, is gespecialiseerd in de herverpakking en distributie van actieve farmaceutische ingrediënten en hulpstoffen aan apotheken, ziekenhuizen en bedrijven. Het staat bekend om zijn uitstekende klantenservice en sterke concurrentiepositie, in het bijzonder voor producten met een hoog volume en een snelle omloopsnelheid. Guinama versterkt Fagron’s marktpositie op de Iberische markt voor farmaceutische bereidingen en verstevigt daarmee de leidende rol van Fagron binnen de sector en het land.

De overnamesom bedraagt ​​circa € 22 miljoen en de overname is afgerond bij ondertekening. Guinama genereert een low double digit (laag dubbel cijfer, € miljoen) aan jaarlijkse omzet en heeft een EBITDA-marge die iets hoger ligt dan de bestaande groepsmarge van Fagron.

Rafael Padilla, CEO van Fagron, merkte op: "De overname van Guinama past perfect bij onze gedisciplineerde, strategische aanpak voor verdere groei. Deze overname verstevigt onze herverpakkings- en distributieactiviteiten in EMEA, terwijl onze marktleiderspositie in Iberia wordt versterkt. Belangrijke synergieën van deze integratie zullen voortkomen uit geoptimaliseerde inkoop, gestroomlijnde backoffice-activiteiten, gecentraliseerde opslag en een verschuiving van de productie naar Polen.”

Financiële kalender 2025

20 februari 2025 Jaarresultaten 2024

10 april 2025 Trading update eerste kwartaal 2025

12 mei 2025 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

31 juli 2025 Halfjaarlijkse resultaten 2025

9 oktober 2025 Trading update derde kwartaal 2025

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 7u CET.

Voor meer informatie

Karin de Jong

Chief Financial Officer

investors@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen mogelijk als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan bijgevolg geen garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, prevaleert de laatste.

Bijlage