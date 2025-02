EAACI-ESCD Skin Allergy Meeting (SAM) 2025: Inovações pioneiras nas alergias da pele e na dermatite de contacto

ZURIQUE, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A comissão organizadora tem o prazer de anunciar a sétima edição da EAACI-ESCD Skin Allergy Meeting (SAM), o principal evento da Europa dedicado às alergias da pele. Este ano, a SAM 2025 terá lugar presencialmente em Bilbau, Espanha, de 27 a 29 de março, e fornece uma plataforma única para que médicos, investigadores e profissionais de cuidados de saúde explorem as mais recentes descobertas e avanços na investigação, diagnóstico e tratamento de alergias da pele.

O primeiro dia da reunião contará com uma empolgante Sessão Conjunta pela Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) e a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) com o título “Desvendar o segredo da dermatite de contacto: A importância da bateria de exames padrão” moderada por María José Torres, Presidente da EAACI e André Moreira, Vice-presidente da EAACI. Esta sessão esclarecedora irá mergulhar na evolução da ciência e na aplicação clínica de baterias de testes a alergénios padrão. Os participantes obterão informações preciosas sobre as mais recentes atualizações, diferenças regionais e o seu impacto no diagnóstico e tratamento eficazes da dermatite de contacto.

O Programa científico da SAM 2025 apresenta especialistas reconhecidos mundialmente que partilham os seus conhecimentos sobre temas críticos, incluindo a dermatite atópica, urticária, alergia a fármacos cutâneos, os alimentos e a pele, angioedema e dermatite de contacto pediátrica. As palestras introdutórias e as sessões aprofundadas oferecerão oportunidades para explorar estratégias de tratamento individualizadas, incluindo o papel de agentes biológicos e terapias direcionadas no tratamento de casos complexos como o envolvimento ocular na dermatite atópica.

Esta reunião da EAACI visa promover a colaboração, despoletar debates enriquecedores e inspirar a investigação conjunta e iniciativas clínicas inovadoras. Os participantes terão a oportunidade de reunir com os seus pares e especialistas líderes para aumentarem o seu conhecimento sobre as alergias da pele e condições relacionadas.

Inscrição e mais informações

Visite a SAM 2025 para explorar o programa completo e aceder ao formulário de inscrição. Não perca as notícias sobre os eventos nas redes sociais da EAACI.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional dedicada à excelência na alergia e imunologia clínicas. Saiba mais em https://eaaci.org.

