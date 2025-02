PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S igangsætter aktietilbagekøbsprogram

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S (”PARKEN”) har besluttet at anvende den bemyndigelse, den fik på generalforsamlingen den 20. april 2020 (som vil blive forslået fornyet på PARKENs ordinære generalforsamling i april 2025) til at lade PARKEN erhverve egne aktier ved at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram for et samlet køb op til kr. 30 mio. (”Aktietilbagekøbsprogrammet”).

Formålet med Aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) samt kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Aktietilbagekøbet vil blive gennemført i perioden fra den 4. februar 2025 til senest 31. december 2025 (forudsat at bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier fornyes på PARKENs ordinære generalforsamling i april 2025). PARKEN kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet.

Følgende yderligere betingelser gælder for Aktietilbagekøbsprogrammet:

Tilbagekøb af aktier finder kun sted på Nasdaq Copenhagen A/S.

Aktietilbagekøbet varetages af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, der i henhold til særskilt aftale med PARKEN træffer beslutning om handelstidspunktet for tilbagekøbet uafhængigt af og uden indflydelse fra PARKEN og inden for den tidsramme, der er fastsat i denne meddelelse.

Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier for 30 mio. kr.

Der vil maksimalt blive tilbagekøbt 400.000 styk aktier.

Der vil ikke under aktietilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser (i) kursen på den sidste uafhængige handel på Nasdaq Copenhagen A/S og (ii) det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på Nasdaq Copenhagen A/S.

Det maksimale antal aktier, der kan tilbagekøbes på én enkelt handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktierne i løbet af de 20 forudgående handelsdage. Det maksimale antal aktier, der samlet kan tilbagekøbes under Aktietilbagekøbsprogrammet, må ikke overstige 10 pct. af PARKENs aktiekapital.

PARKEN vil hver uge oplyse transaktionsdata via PARKENs hjemmeside www.parken.dk og i en selskabsmeddelelse. PARKEN vil ligeledes via PARKENs hjemmeside og i en selskabsmeddelelse oplyse om eventuelle efterfølgende ændringer til Aktietilbagekøbsprogrammet, herunder stop for aktietilbagekøbet.

