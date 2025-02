Bombardier annonce la construction d’un nouvel atelier de peinture à son centre de service de Londres-Biggin Hill, continuant ainsi d’améliorer ses capacités de service et de soutien en Europe

L’atelier de peinture, d’une superficie prévue d’environ 4 800 m² (51 000 pi²), renforcera l’engagement continu de Bombardier à fournir à ses clients une expérience de service et de soutien exceptionnelle

Avec une ouverture actuellement prévue dans la seconde moitié de 2026, le nouvel atelier de peinture prendra en charge tous les avions Bombardier Global, Challenger et Learjet, y compris les jets Global 7500 et Global 8000

Le centre de service de Londres-Biggin Hill continue d’ajouter des capacités de service, s’établissant comme une option complète de service et soutien pour les clients





MONTRÉAL, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’amélioration de son centre de service de Londres-Biggin Hill grâce à l’ajout d’un nouvel atelier de peinture adjacent à l’immeuble du centre de service, faisant en sorte que son emplacement dynamique à l’aéroport de Londres-Biggin Hill offre une option complète de service et de soutien à ses clients. L’établissement d’une superficie prévue d’environ 4 800 m² (51 000 pi²) devrait ouvrir à la seconde moitié de 2026 et offrira aux clients de Bombardier une option de premier ordre pour tous leurs besoins de peinture.

Le nouvel atelier à deux zones de Bombardier devrait employer plus de 50 techniciens en peinture qualifiés. Il sera le parfait complément du centre de service de près de 23 250 m² (250 000 pi²), entièrement équipé pour effectuer de la maintenance programmée ou non programmée, des modifications et des installations avioniques pour les avions Bombardier Global, Challenger et Learjet.

« L’ajout du nouvel atelier de peinture au centre de service de Londres-Biggin Hill est le plus récent exemple de la façon dont nous continuons d’élargir notre offre de services à nos clients afin de maintenir la navigabilité – et la fière allure – de leurs avions, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif du Service après-vente et de la Stratégie. Cette expansion s’inscrit parfaitement dans notre objectif de garantir aux clients une expérience exceptionnelle dans tout notre réseau de centres de service, en veillant à ce que leurs avions soient toujours fin prêts pour les missions importantes. »

Inauguré en 2017 et considérablement agrandi en 2022 à près de 23 250 m² (250 000 pi²), le centre de service de Londres-Biggin Hill est un brillant exemple de la façon dont Bombardier continue de rendre plus accessible son expertise d’équipementier d’origine pour ses clients du monde entier, redéfinissant sa position de chef de file des capacités de service et de soutien.

Le nouvel atelier de peinture vient renforcer l’engagement de Bombardier en matière de service et de soutien envers les clients de la région. Par exemple, en 2024, Bombardier et F/LIST annonçaient l’ouverture d’un salon des matériaux contemporain de 65 m² (700 pi²) au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill. Ce nouveau salon des matériaux propose aux clients le portefeuille de matériaux d’intérieur le plus vaste et le plus complet que Bombardier ait jamais présenté dans l’un de ses centres de service internationaux.

Bombardier a également annoncé l’an dernier l’ajout de plus de 3 000 panneaux solaires sur le toit du centre de service et une nouvelle escale de maintenance en ligne à l’aéroport voisin de Farnborough pour assurer des travaux légers de maintenance programmée ou non programmée, ainsi que du soutien aux avions immobilisés au sol.

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d'environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l'équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays.

