Cartier annonce des changements à la haute direction dans le cadre d’une nouvelle stratégie de développement

VAL-D’OR, Québec, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″Cartier″ ou la ″Compagnie″) (TSXV : ECR; FSE:6CA) informe que M. Gaétan Lavallière n'assume plus les fonctions de vice-président de Cartier, et ce, à compter de ce jour.

M. Philippe Cloutier, président et chef de la direction, a déclaré : ″ Au nom de la Compagnie, je tiens à remercier sincèrement M. Lavallière pour son professionnalisme et ses nombreuses contributions qu’il a apportées à Cartier au fil des années. M. Lavallière a dirigé la transition de la Compagnie de l’exploration de base à l’exploration avancée et le développement du projet Mine Chimo. Il nous laisse une base solide pour poursuivre l’exploration et l’expansion du potentiel aurifère récemment acquis le long de la Zone de failles Larder Lake - Cadillac. Nous souhaitons à M. Lavallière de continuer à connaître le même succès dans ses projets futurs ″.

Cartier procédera à une réorganisation de la charge de travail actuelle et recherchera des candidats pour combler le poste vacant et contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement de la Compagnie.

Perspectives 2025 :

La récente séance de planification stratégique de la Compagnie a permis de tracer un plan ambitieux pour poursuivre l’exploration et le développement de son projet phare Cadillac, axé sur la croissance des ressources aurifères et l’exploration de l’important potentiel de découverte le long de la prolifique Zone de failles Larder Lake - Cadillac.

Cinq éléments clés composent cette nouvelle approche :

Appliquer des outils d’exploration innovants de l’IA (Intelligence Artificielle) pour la génération de cibles afin de complémenter les récentes découvertes d’or à haute teneur;

Examen de l’estimation des ressources minérales actuelles et de l’interprétation géologique afin d’élaborer une approche de ciblage et de développement basée sur la croissance de la valeur à l’échelle de la propriété;

Réinterpréter et promouvoir les mérites du projet dans le cadre de l’évolution récente du prix de l’or;

Élaboration de programmes de forage d’exploration agressifs (100 000 m) en plusieurs étapes;

Lancement d’études environnementales de base clés.



De plus, et conformément à la nouvelle stratégie, la Compagnie entreprend un processus d’évaluation de ses actifs aurifères non prioritaires (Wilson, Fenton et Benoist), tous à proximité du gisement Windfall récemment acquis par Goldfields. Les travaux d’exploration sont suspendus sur ces propriétés et Cartier est actuellement à la recherche de partenaires ou d’acheteurs afin d’optimiser leur mise en valeur.

La Compagnie tient à rappeler à la communauté des investisseurs et aux actionnaires ses réalisations de 2024, à savoir :

Achèvement du premier programme de forage d’exploration de 28 084 m sur la propriété Cadillac et augmentation significative du potentiel de croissance de ce territoire (24 679 ha), avec maintenant un potentiel aurifère à haute teneur d’au moins 10 km le long de la Zone de failles Larder Lake – Cadillac.

et de ce territoire (24 679 ha), avec maintenant le long de la Zone de failles Larder Lake – Cadillac. Découverte et/ou mise en valeur de nouveaux secteurs aurifères prioritaires peu profonds, tels que Blue Grass (44,7 g/t Au sur 0,5 m) et West Simon (7,5 g/t Au sur 4,6 m) : 17 décembre 2024, VG9 (11,7 g/t Au sur 4,0 m) et VG10 (173,6 g/t Au sur 0,5 m) : 3 décembre 2024, Portal (7,2 g/t Au sur 8,0 m) : 30 octobre 2024, North Contact (14,7 g/t Au sur 4,3 m) : 16 octobre 2024 et East Bateman (60,1 g/t Au sur 0,5 m) : 19 septembre 2024.

tels que et : 17 décembre 2024, et : 3 décembre 2024, : 30 octobre 2024, : 16 octobre 2024 et : 19 septembre 2024. Renforcement du conseil d’administration avec deux nominations stratégiques et de leadership dans l’industrie minière, notamment Manuel Peiffer à titre d’administrateur indépendant et Alain Laplante à titre d’administrateur indépendant et président du comité d’audit.

avec deux nominations stratégiques et de leadership dans l’industrie minière, notamment à titre d’administrateur indépendant et à titre d’administrateur indépendant et président du comité d’audit. Clôture d’un placement privé de 487 432 $ et d’un placement privé accréditif de 1 000 000 $.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., géologue sénior, chef de projets et géomaticien, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc. a été fondée en 2006 et est une société d’exploration de projets aurifères avancés basée à Val-d’Or. Les projets de l’entreprise sont tous situés au Québec, qui s’est toujours classé parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait progresser le développement de son projet phare Cadillac.

