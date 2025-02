Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) élargissent l’invitation au choix de site pour l’énergie propre pour y inclure la fusion, l’hydrogène et le stockage dans des batteries

CHALK RIVER, Ontario, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont élargi la portée de leur programme d’invitation au choix d’un site de PRM afin d’aider les organisations à saisir des occasions commerciales et à devenir chef de file dans le développement et le déploiement d’autres technologies nouvelles et novatrices en matière d’énergie propre.

Compte tenu du développement continu d’autres technologies novatrices ainsi que des capacités et de l’expertise croissantes des LNC dans d’autres catégories d’énergie propre, le programme est élargi au-delà des petits réacteurs modulaires (PRM) basés sur la fission et des autres conceptions de réacteurs avancés. Désormais connu sous le nom de Programme de choix de site pour l’énergie propre des LNC (CNL’s Clean Energy Siting Program), le nouveau programme invitera également les fournisseurs et les développeurs de technologies intéressés par la construction de prototypes de solutions comprenant des technologies basées sur la fusion, la production d’hydrogène, le stockage dans des batteries et des installations de production de carburants propres, entre autres. L’objectif global est de soutenir le gouvernement du Canada dans l’atteinte de ses objectifs de carboneutralité, d’aider les entreprises canadiennes à développer des technologies nouvelles et innovantes, et de mettre les ressources des LNC à la disposition du secteur privé.

« Grâce aux engagements continus des LNC avec les chefs de file de l’énergie propre au Canada et partout dans le monde, il est apparu clairement que nous avions la possibilité d’élargir et de développer notre programme de choix de site de PRM, afin de soutenir la construction de prototypes et les essais pour d’autres technologies d’énergie propre », a déclaré Jack Craig, président-directeur général des LNC. « Plus important encore, le Canada s’est fixé des objectifs nationaux ambitieux en matière d’énergie propre, et si nous voulons les atteindre, nous devons reconnaître qu’il n’existe pas de solution unique pour relever un défi d’une telle ampleur et d’une telle importance. Pour lutter contre les changements climatiques et assurer la sécurité énergétique, il faudra que toutes ces technologies prometteuses travaillent de concert. C’est au cœur de notre programme renouvelé, et nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à accélérer le déploiement de ces technologies prometteuses et à maximiser leur plein potentiel. »

En tant que société d’État fédérale, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) possède et supervise les sites gérés par les LNC. « EACL se réjouit de voir l’expansion du programme de choix de sites pour inclure encore plus d’approches de production, d’utilisation et de stockage d’énergie propre », a déclaré Fred Dermarkar, président-directeur général d’EACL. « Il s’agit d’un autre exemple de la valeur de l’investissement du Canada dans ses laboratoires nucléaires nationaux. Notre modèle nous permet de mettre en relation des partenaires commerciaux et universitaires avec les actifs uniques du Canada en matière de science nucléaire. Ce nouveau programme élargi ne pourrait être possible sans la collaboration novatrice entre le gouvernement fédéral et le secteur privé. EACL est fière de faciliter ce nouveau processus d’invitation », a ajouté M. Dermarkar.

« Les LNC continueront de travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs de PRM qui sont déjà engagés dans notre programme de choix de site, et nous espérons que nous verrons un PRM implanté sur l’un des sites que nous gérons pour le compte d’EACL dans un avenir très proche », a ajouté le Dr Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie des LNC. « Mais compte tenu de toutes les avancées réalisées ces dernières années dans différentes catégories d’énergie propre, il est logique que nous élargissions notre programme de choix de site afin de soutenir le développement de ces technologies et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les amener sur le marché. »

Dans le cadre du programme renouvelé, les candidats à un projet de démonstration d’énergie propre doivent toujours passer par quatre différentes étapes, bien que ces phases aient été mises à jour pour s’aligner sur l’approche plus collaborative du programme renouvelé. En fonction de l’intérêt et de la pertinence des demandes, ces projets pourraient être situés sur le site des Laboratoires de Chalk River ou sur le site des Laboratoires de Whiteshell. Les deux sites sont situés sur les terres traditionnelles, les cours d’eau et les territoires cédés et non cédés des peuples autochtones. Un engagement significatif avec les peuples autochtones sera un élément clé de tout projet réussi.

Bien que le programme n’inclue pas l’accès aux services de recherche ou à d’autres programmes auxiliaires des LNC, les LNC sont tout à fait disposés à discuter avec les promoteurs des approches collaboratives permettant de faire progresser leurs projets respectifs.

