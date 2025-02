COIL: Activité 2024 en croissance : Chiffre d’affaires et revenus de licences en hausse de + 10,5 % à 24,1 M€

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



















Bruxelles, le 4 février 2025 (17h45)



N°1 mondial

de l’anodisation de l’aluminium

Activité 2024 en croissance :

Chiffre d’affaires et revenus de licences

en hausse de + 10,5 % à 24,1 M€

COIL, leader mondial de l’anodisation en continu de l’aluminium, publie ce jour ses revenus 2024.

Évolution de l’activité





(en millions d'euros) 2024 2023 Évolution Services de sous-traitance 17,42 17,45 - 0,2 % Offres packagées1 4,73 4,40 + 7,5 % Chiffre d’affaires annuel 22,15 21,85 + 1,4 % Licences et royalties 2,00 - n.a Total des produits d’activité 24,15 21,85 + 10,5 %

Faits marquants de l’exercice





Au cours de l’exercice 2024, COIL a poursuivi l’évolution de son modèle économique afin de renforcer sa capacité à capter la création de valeur et répliquer son développement sur des marchés à fort potentiel de croissance.

En février, COIL a signé un accord stratégique avec une entreprise chinoise pour exploiter sa technologie en Asie. L’accord prévoit la construction d’une usine à Fuzhou, spécialisée dans l’anodisation en continu, avec un transfert d’expertise technique de COIL et l’octroi d’une licence exclusive couvrant la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Nord-Est. En contrepartie, COIL bénéficie de paiements initiaux, de versements à étapes (milestones) et de royalties, tout en prenant une participation de 5 % dans l’entreprise chinoise. Des premiers paiements upfront ont été reçus au cours de l’exercice. Cet accord représente un levier de croissance majeur et ouvre de nouvelles perspectives sur le marché asiatique.

Sur le plan commercial, malgré un contexte macroéconomique incertain et une concurrence accrue en Europe, COIL a enregistré une progression de 1,4 % de son chiffre d’affaires en 2024. Cette performance est soutenue par l’amélioration tendancielle des ventes de services de sous-traitance et le rebond des ventes d’offres packagées au quatrième trimestre.

Services de sous-traitance : amélioration tendancielle des ventes





Le chiffre d’affaires des services de sous-traitance est resté stable à 17,42 M€, représentant 78,7 % du chiffre d’affaires total, contre 79,9 % en 2023. Après une année 2023 et un début d’exercice 2024 impactés par une longue période de déstockage dans la chaîne de distribution, les ventes ont connu des variations trimestrielles importantes. Si les deuxième et troisième trimestres ont affiché une solide progression portée par une importante commande pour un laminoir, le quatrième trimestre a enregistré une baisse de 2,3 %. Cette tendance s’explique principalement par l’attentisme des distributeurs de métaux, confrontés à une conjoncture économique européenne ralentie et à une forte volatilité des prix de l’aluminium sur le marché du LME.

Offres packagées : rebond au quatrième trimestre





Malgré le ralentissement conjoncturel de la demande en Europe, le chiffre d’affaires des offres packagées s’établit à 4,7 M€, en croissance de 7,5 % par rapport à l’année précédente, représentant 21,3 % du chiffre d’affaires total, contre 20,1 % un an plus tôt. Après une forte baisse sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes se sont fortement redressées au quatrième trimestre (+133 %) en raison de la livraison d’importantes commandes en Europe.

Autres revenus d’activité : premières redevances résultant de l'accord de collaboration et de licence en Chine





Au cours de l’exercice 2024, les revenus de licences issus de l’accord de collaboration en Chine ont produit 2,0 M€ de royalties, soit 8,3 % du total des produits d’activité. La Société anticipe d'autres paiements d'étape et un flux constant de redevances. Cet accord devrait permettre en 2025 de comptabiliser des revenus non récurrents additionnels.

Perspectives





La Société vise à reproduire son succès dans l’anodisation en continu sur de nouveaux marchés à fort potentiel de croissance, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Inde, où la demande en aluminium anodisé est en plein essor. Pour le marché asiatique, la Société capitalise sur son accord de collaboration et de licence en s’appuyant sur un modèle d’affaires compétitif et créateur de valeur, associant expertise technique et partenariats stratégiques. En Europe, face aux incertitudes macroéconomiques et à la volatilité de la demande, la Société demeure vigilante mais prête à saisir les opportunités d’une reprise durable, grâce à ses ressources industrielles flexibles et à la pointe de la technologie en Belgique et en Allemagne.

En capitalisant sur ses atouts technologiques avancés, son expertise commerciale et sa diversification géographique, la Société aborde l’avenir avec confiance. Son portefeuille de produits durables, de haute qualité et à faible empreinte carbone constitue un véritable levier de croissance pour renforcer ses activités et saisir les opportunités offertes par un marché en constante évolution.

Calendrier 2025 indicatif





30 avril 2025 Résultats annuels 2024 et rapport financier annuel 4 juin 2025 Assemblée générale annuelle 29 juillet 2025 Chiffre d’affaires du premier semestre 2025 31 octobre 2025 Résultats du premier semestre 2025 et rapport financier semestriel

Les communiqués sont diffusés après la clôture de la Bourse.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte une centaine de collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 24,1 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

1 ventes dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final (anodisation et métal inclus).

