Duck Creek Technologies 推出端到端 Payments Marketplace 并与 Paymentus 实现全新集成

波士顿, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商 Duck Creek Technologies 宣布推出专为全球保险行业打造的综合支付生态系统 Payments Marketplace。 Duck Creek Payments Marketplace 提供与值得信赖的支付供应商的无缝集成，为保险公司提供端到端的支付管理。 Duck Creek 宣布与 Paymentus（NYSE: PAY）达成重要合作关系。作为领先的数字支付解决方案供应商，Paymentus 为我们的市场提供便捷的集成方案。 此次合作将为 Payments Marketplace 带来数十亿美元的支付交易量。 Duck Creek 和 Paymentus 将共同服务于多家全球排名前十的保险公司及大型区域性保险公司。

依托 Duck Creek Payments Orchestrator，Payments Marketplace 将支付集成时间大幅缩短至 1-2 周，较传统直接集成模式所需的 9-18 个月实现显著提升。 值得注意的是，这一集成过程利用 Duck Creek Payments Orchestrator，为保险公司提供快速连接，无需花费数年时间进行协调准备。 Duck Creek Payments Orchestrator 将保险公司与全球支付技术和供应商连接起来，支持收款和付款，不受现有 IT 基础设施的限制。

Duck Creek Technologies 首席支付官 Allan Lacoste 表示：“Duck Creek 持续创新，推出了 Payments Marketplace，这标志着保险技术领域的重大飞跃，为保险公司及其客户提供安全至上、无缝的支付处理服务。 通过与 Paymentus 等行业领军企业建立战略合作伙伴关系，我们正在构建一个强大的生态系统，为保险公司提供灵活可靠的支付服务。”

保险公司将受益于持续更新、强大的冗余以及更优质的客户体验。 Payments Marketplace 重视最佳实践、各项认证以及对所有合作伙伴的全面审核。 这包括遵守严格的安全标准以及与 Duck Creek SaaS 核心系统的无缝兼容。

Paymentus Holdings, Inc. 首席商务官 Jerry Portocalis 表示：“通过与 Duck Creek 合作，我们可以向更广泛、更全球化的客户群提供一流的电子账单和支付解决方案。我们将携手实现共同目标——简化保险公司支付流程，帮助他们为客户提供最佳客户体验。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息——LinkedIn 和 X。

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