Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 4. kvartal 2024

Forsikringsresultatet for 4. kvartal 2024 blev et overskud på 440 mio. kr. (4. kvt. 2023: 287 mio. kr.) svarende til en Combined Ratio på 84,5 (4. kvt. 2023: 89,3), drevet af en positiv udvikling i både Privat og Erhverv

Forsikringsindtægterne steg med 6,2 % til 2.845 mio. kr. (4. kvt. 2023: 2.680 mio. kr.), drevet af en fortsat stærk præmievækst i Privat på 7,2 % og en præmievækst i Erhverv på 5,1 %

Den udiskonterede underliggende skadeprocent faldt med 1,9 %-point til 63,8 % (4. kvt. 2023: 65,7 %), drevet af Privat som følge af effekten fra lønsomhedsforbedrende initiativer

Omkostningsprocenten faldt til 18,0 (4. kvt. 2023: 19,0) og implementeringen af synergiinitiativerne har i kvartalet haft en positiv regnskabsmæssig effekt på 138 mio. kr. (4. kvt. 2023: 75 mio. kr.)

Tilfredsstillende investeringsresultat på 74 mio. kr. (4. kvt. 2023: 140 mio. kr.)





Resultatet for året 2024

Forsikringsresultatet for 2024 blev 1.443 mio. kr. (2023: 1.215 mio. kr.) svarende til en Combined Ratio på 87,0 (2023: 88,4), hvilket er bedre end senest udmeldte forventninger for året især som følge af lavere storskader

Omkostningsprocenten faldt i 2024 til 18 ,3 (2023: 19,0) og følger planen frem mod målsætningen ultimo 2025

Det samlede resultat før skat og særlige omkostninger for fortsættende aktiviteter for 2024 blev 1.747 mio. kr. (2023: 1.447 mio.kr.)

Alm. Brand Group forventer for 2025 et forsikringsresultat ekskl. afløbsgevinster eller -tab på 1,5 - 1,7 mia. kr., en omkostningsprocent i niveauet 17 % og en Combined Ratio i niveauet 85,5 - 87,5 hvilket flugter med målsætningen sat i 2022

Bestyrelsen indstiller at der udbetales et ordinært udbytte på 0,60 kr. per aktie for regnskabsåret 2024 og Alm. Brand Group iværksætter derudover et nyt aktietilbagekøbsprogram på 100 mio. kr. relateret til resultatet for 2024, svarende til en samlet pay-out ratio på 96 % for 2024 inkl. det allerede gennemførte aktietilbagekøbsprogram på 150 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer fortsat at udlodde 1,6 mia. kr. relateret til frasalget af Energi & Marine i form at et aktietilbagekøbsprogram som iværksættes umiddelbart efter closing på transaktionen

Ultimo 2024 havde Alm. Brand Group en solvensdækning på 181 % efter fraregning af den samlede udlodning for 2024





CEO Rasmus Werner Nielsen er tilfreds med resultatet. Han siger:



”Samlet set var 2024 et år, hvor rigtig mange danskere havde brug for deres forsikringsselskab. Vi hjalp mere end 430.000 af vores kunder med deres skader, hvor særligt bil- og rejseskader gav mange henvendelser, mens vi til gengæld ikke så de samme dramatiske vejrbegivenheder som i 2023.

Vi er glade for, at stadig flere vælger at blive kunder i Alm. Brand Group, og vi er meget tilfredse med resultatet i årets sidste kvartal, som markerer en stærk afslutning på året. Den positive udvikling understreger styrken i vores store, danskforankrede koncern. Vi går ind i 2025 i god form og er godt på vej mod at realisere de målsætninger, vi satte for sammenlægningen af Codan og Alm. Brand.”

