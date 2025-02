Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2024 - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S 5. februar 2025



Nykredit offentliggør i dag årsrapporter for 2024 for:



Nykredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 48

Nykredit Realkredit A/S, CVR-nr. 12 71 92 80

Nykredit Bank A/S, CVR-nr. 10 51 96 08

Totalkredit A/S, CVR-nr. 21 83 22 78

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler følgende i den forbindelse:

Vi kan for fjerde år i træk fremlægge Nykredits bedste årsresultat nogensinde. Det er naturligvis meget tilfredsstillende. Det gode resultat bekræfter os i, at vi i Nykredit aldrig har stået stærkere, end vi gør i dag. Med et stærkt foreningsejerskab og attraktive værditilbud oplever vi fortsat en tilgang af kunder. Derfor har vi i 2024 haft vækst og øget vores markedsandele på tværs af vores kerneforretning.



Vi ønsker at være det foreningsejede alternativ til de største børsnoterede banker. Det er baggrunden for, at vi i 2025 har fremsat et købstilbud på Spar Nord Bank. Vi forventer, at opkøbet, der er betinget af myndighedernes godkendelse, kan gennemføres i 1. halvår 2025.

I starten af 2025 har vi besluttet at forhøje KundeKroner til 0,25% fra 0,20% og dermed gøre det endnu tydeligere, hvad det vil sige at være kunde i en foreningsejet Nykredit-koncern. Det betyder, at det igen bliver billigere for mere end 900.000 boligejere at have et Totalkredit-lån. Med KundeKroner kan Totalkredit tilbyde markedets laveste priser på boliglån i langt de fleste lånesituationer. Samtidig har Totalkredit garanteret KundeKroner for boligejere frem til og med 2028. Vi vil som koncern gøre vores bedste for fortsat at investere i Totalkredit og vores andre vigtige partnerskaber, så vi står stærkest muligt over for kunderne og i konkurrencen på det finansielle marked.





I 2025 forventer vi et samlet årsresultat på 9,00-9,75 mia. kr. efter skat. Vi vurderer ikke, at vi kan nå samme niveau som i 2024. Det skyldes hovedsageligt udsigten til et faldende renteniveau, der vil medføre en lavere forrentning af Nykredits egenkapital. Samtidig skaber en generelt anspændt geopolitisk situation usikkerhed om økonomiens udvikling og dermed Nykredits rammevilkår. Vores forventninger til et årsresultat for 2025 inkluderer ikke resultateffekter af købet af Spar Nord Bank. Vi vil derfor opdatere vores forventninger til årsresultatet, når købet er gennemført.





Udvalgte forhold fra årsrapporten for 2024:

Totalkredits realkreditudlån er steget til 907,5 mia. kr. ultimo december 2024 fra 878,5 mia. kr. ultimo december 2023.

Nykredit Banks udlån er steget til 103,3 mia. kr. ultimo december 2024 fra 94,4 mia. kr. ultimo december 2023.

I Wealth Management er formue under forvaltning øget med 9,5% siden 2023 til 499 mia. kr. ultimo december 2024.

Nykredit har i 2024 haft en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 11,7%.

Nykredits omkostningsprocent var i 2024 på 32,5%.





Nykredit-koncernen Mio. kr. 2024 2023 Udvikling Netto renteindtægter 12.018 12.305 -287 Netto gebyrindtægter 2.744 2.789 -45 Wealth Management-indtægter 2.678 2.368 310 Nettorente vedrørende kapitalisering 2.483 1.719 764 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -580 -404 -176 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 2.088 1.625 463 Indtægter 21.431 20.402 1.029 Omkostninger 6.964 6.560 404 Forretningsresultat før nedskrivninger 14.467 13.842 625 Nedskrivninger på udlån -248 -177 -71 Forretningsresultat 14.716 14.019 697 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 98 59 39 Årets resultat før skat 14.813 14.078 735 Skat 3.086 3.191 -105 Årets resultat 11.728 10.887 841

Kontakt: For yderligere kommentarer kontakt Nykredits pressechef, Orhan Gökcen, på tlf. 31 21 06 39.

